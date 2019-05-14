"Тоттенхэм" близок к покупке Райана Сессеньона
"Тоттенхэм" приблизился к своему первому за полтора последних года приобретению, намереваясь оформить переход вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона за 25 миллионов фунтов.
Напомним, ни прошлым летом, ни в январе "шпоры" не подписали ни одного новичка, однако главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино в серии публичных заявлений уже пригрозил президенту клуба Даниэлю Леви, что так дальше продолжаться не может.
Почеттино ожидает получить мощную поддержку на трансферном рынке грядущим летом и обеспечить своей команде столь необходимое усиление.
По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" уже вовсю договаривается о приобретении Сессеньона. "Шпоры" уверены в заключении сделки, несмотря на интерес к юниору со стороны ПСЖ.
В данный момент "Фулхэм" оценивает свою восходящую звезду в 40 млн. фунтов, однако вылет "дачников" из Премьер-Лиги и желание самого Сессеньона присоединиться к команде Почеттино позволяют "шпорам" надеяться на снижение цены до 25 млн.
Ожидается, что два клуба окончательно договорятся по цене в ближайшие дни. Райан уже сообщил "Фулхэму" о нежелании возвращаться в Чемпионшип и видит "Тоттенхэм" идеальным местом для своего дальнейшего развития.
14.05.2019 08:00
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официально уже перешел, объявляйте
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Молодой англичанин за 25 млн, да они просто бизнес кар.
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