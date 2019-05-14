"Тоттенхэм" близок к покупке Райана Сессеньона

"Тоттенхэм" приблизился к своему первому за полтора последних года приобретению, намереваясь оформить переход вингера "Фулхэма" Райана Сессеньона за 25 миллионов фунтов.

Напомним, ни прошлым летом, ни в январе "шпоры" не подписали ни одного новичка, однако главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино в серии публичных заявлений уже пригрозил президенту клуба Даниэлю Леви, что так дальше продолжаться не может.



Почеттино ожидает получить мощную поддержку на трансферном рынке грядущим летом и обеспечить своей команде столь необходимое усиление.



По информации Daily Mail, "Тоттенхэм" уже вовсю договаривается о приобретении Сессеньона. "Шпоры" уверены в заключении сделки, несмотря на интерес к юниору со стороны ПСЖ.



В данный момент "Фулхэм" оценивает свою восходящую звезду в 40 млн. фунтов, однако вылет "дачников" из Премьер-Лиги и желание самого Сессеньона присоединиться к команде Почеттино позволяют "шпорам" надеяться на снижение цены до 25 млн.



Ожидается, что два клуба окончательно договорятся по цене в ближайшие дни. Райан уже сообщил "Фулхэму" о нежелании возвращаться в Чемпионшип и видит "Тоттенхэм" идеальным местом для своего дальнейшего развития.