Азар считает, что "Челси" не должен увольнять Сарри

Плеймейкер "Челси" Эден Азар считает, что лондонский клуб не должен избавляться от главного тренера Маурицио Сарри.

Финишировав в Премьер-Лиге на третьем месте, Сарри заявил, что выполнил поставленную перед ним задачу и вернул клуб в Лигу Чемпионов, но все равно не уверен в своем будущем.



По мнению Азара, который в следующем сезоне едва ли будет выступать за "синих", клубу стоит отбросить сомнения и выразить поддержку Маурицио.



Думаю, если они смогут сохранить эту философию и продолжать играть в футбол, в который мы играли в этом сезоне, то это будет именно то, что нужно".



"Если посмотреть на этот сезон, то "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" были значительно лучше нас. Если мы хотим конкурировать с ними в следующем сезоне, нам нужно играть в свой футбол, но делать это лучше. Все просто. Нам нужно добиваться побед. Если ты не побеждаешь, ты в беде".



"Да, это один из моих лучших сезонов в плане голевого вклада. Но ты хочешь завершать сезон с трофеями, поэтому мы отправимся в Баку за трофеем. Если мы добавим трофей к месту в топ-4, это все равно будет отличный сезон".



"Сейчас я бы оценил этот сезон на шесть с половиной баллов из 10. Если мы победим в Баку (в финале Лиги Европы), то оценку можно будет поднять до семи с половиной", — цитирует Азара Daily Mirror.