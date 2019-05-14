Рияд Махрез счастлив в "Сити"

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез заверил, что не помышляет об уходе из клуба.

Чтобы переманить Махреза из "Лестера" прошлым летом, "горожане" были вынуждены обновить свой трансферный рекорд и заплатить 60 миллионов фунтов за игрока сборной Алжира.



С тех пор Рияд так и не стал основным игроком для "Сити", а в прошлом месяце даже появились слухи, что Махрез недоволен своей ситуацией и открыто это демонстрирует на тренировочной базе.



Однако в минувшее воскресенье 28-летний алжирец вышел в стартовом составе "горожан" и своим голом поспособствовал победе над "Брайтоном" со счетом 1:4. Второй раз в своей карьере став чемпионом Премьер-Лиги, Рияд развеял небылицы насчет своего будущего.



"Никогда не бывает легко приходить в сыгранную команду и конкурировать с игроками, которые там играют. Эта команда невероятным образом выступила в прошлом сезоне".



"Я знал, что мне будет непросто в первый год здесь, но я очень уверен в себе и не сомневаюсь в своем мастерстве. Я знал, что воспользуюсь своим шансом, когда его получу. Против "Брайтона" я забил гол и помог команде".



"Я очень счастлив здесь. Я никуда не собираюсь лишь из-за того, что не играю. Это часть игры. Мне нужно быть сильным, оставаться сильным. Это свойственно моему характеру, я никогда не бегу от сложностей", — цитирует Махреза The Telegraph.