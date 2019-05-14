Над "Сити" нависла угроза трансферного запрета и отстранения от Лиги Чемпионов

Над "Манчестер Сити", едва отметившим чемпионство в Премьер-Лиге, нависла угроза трансферного запрета и отстранения от Лиги Чемпионов минимум на один сезон.

Уже выиграв титул Премьер-Лиги и Кубок Лиги, в ближайший уикенд "горожане" могут добавить в свою коллекцию Кубок Англии, если в финале турнира обыграют "Уотфорд".



Однако празднование "Сити" вскоре может быть нарушено самыми серьезными санкциями со стороны УЕФА и ФИФА.



Напомним, на протяжении этого сезона в прессе было опубликовано несколько основанных на взломанной переписке материалов о том, что клуб с "Этихад" злостно нарушал правила финансового фейр-плей УЕФА.



В конце концов давление общественности и других клубов, потребовавших справедливости, запустило определенные процессы, и УЕФА начала масштабное расследование.



Как сообщает The New York Times, еще две недели назад следовали подвели итоги своей работы и сформулировали выводы. На этой или следующей неделе УЕФА будет дана рекомендация отстранить "Сити" от Лиги Чемпионов минимум на один сезон.



В случае обвинительного решения "горожане" все равно сохранят право на апелляцию и обращение в Спортивный арбитражный суд, поэтому инсайдеры в УЕФА не ожидают, что наказание в отношении "Сити" вступит в силу раньше сезона 2020/21.



Вторая потенциальная беда для чемпионов Премьер-Лиги двух последних лет связана с ФИФА. Доставшиеся Football Leaks документы свидетельствуют о нарушениях не только правил ФФП, но правил, регулирующих переходы не достигших 18 лет игроков.



Достаточно напомнить, что за похожую провинность "Челси" недавно был наказан ФИФА трансферным запретом на два окна.



ФИФА едва ли будет спешить с решением о трансферном запрете, однако угроза наказания может заставить "горожан" активнее поработать на рынке грядущим летом, нежели они планировали.



По информации Daily Mail, риск санкций может заставить "Сити" потратить 200 миллионов фунтов грядущим летом. Среди целей Хосепа Гвардиолы называются Маттейс Де Лигт из "Аякса", Уссем Ауар из "Лиона", Родри из "Атлетико", Жоау Фелиш из "Бенфики" и Лука Йович из "Айнтрахта".