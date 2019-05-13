"Брайтон" нацелился на Грэма Поттера

Грэм Поттер из "Суонси" является фаворитом на вакантную должность главного тренера "Брайтона".

Напомним, на следующий день после завершения сезона Премьер-Лиги "Брайтон" объявил об увольнении Криса Хьютона. 60-й летний англичанин избавил "чаек" от вылета, но руководство клуба не простило ему затяжной спад во второй половине сезона, как и ряд провальных трансферов.



По информации The Independent, своим новым рулевым "Брайтон", финишировавший сразу над тройкой вылетевших из Премьер-Лиги команд, хочет видеть 43-летнего Поттера.



Грэм тренирует "Суонси" с прошлого лета, когда валлийскому клубу удалось переманить его из "Эстерсунда". Поттер произвел хорошее впечатление в этом сезоне, который "лебеди" завершили на 10-й позиции в Чемпионшипе, в девяти очках от зоны плей-офф.



Возможно, результаты Поттера оставляют желать лучшего, но прошлым летом, после выбывания из Премьер-Лиги, "Суонси" попрощался с 16 игроками и подписал только пятерых. Грэму удалось стабилизировать ситуацию и поставить команде вполне симпатичную игру.