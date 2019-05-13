Флетчер — фаворит на роль технического директора "Юнайтед"
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер стал главным претендентом на должность технического директора "красных дьяволов".
Как сообщает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" впервые задумался о создании должности технического директора еще в августе прошлого года, после невыразительного летнего трансферного окна.
Сперва на эту роль сватали профильных специалистов вроде Пола Митчелла из "РБ Лейпциг", Джузеппе Маротты с Фабио Паратичи из "Ювентуса" и других, затем ходили разговоры о назначении техническим директором Майкла Фелана, ассистирующего Оле Гуннару Сульшеру, но затем "Юнайтед" решил обратиться к своим бывшим игрокам без необходимого опыта.
Еще в конце апреля пресса сообщала об интересе "дьяволов" к Рио Фердинанду, а теперь Sky Sports утверждает, "Юнайтед" ведет интенсивные переговоры с 35-летним Флетчером, который покидает "Стоук" свободным агентом.
По информации издания, "Юнайтед" не требуется так называемый "трансферный гуру". Гораздо важнее для "дьяволов" заполучить человека, который знает клуб изнутри и сможет связать воедино работу главного тренера, скаутов и руководства.
13.05.2019 22:00
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класс, фаворитизм в мю процветает. давайте всех бывших игроков позовем. ван перси вот карьеру завершил, оши, пусть тоже работают в мю, че уж. эвра пусть возвращается, бербатова позовите, че на жопах то сидят, пусть клуб "продвигают". соблюдать традиции это соблюдать традиции а не звать всех кто связан с клубом в надежде что они щас своими былыми заслугами вытащат клуб со дна. объясните этому слабоумному вудворду что это так не работает, как же он меня бесит
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