Флетчер — фаворит на роль технического директора "Юнайтед"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер стал главным претендентом на должность технического директора "красных дьяволов".

Как сообщает Sky Sports, клуб с "Олд Траффорд" впервые задумался о создании должности технического директора еще в августе прошлого года, после невыразительного летнего трансферного окна.



Сперва на эту роль сватали профильных специалистов вроде Пола Митчелла из "РБ Лейпциг", Джузеппе Маротты с Фабио Паратичи из "Ювентуса" и других, затем ходили разговоры о назначении техническим директором Майкла Фелана, ассистирующего Оле Гуннару Сульшеру, но затем "Юнайтед" решил обратиться к своим бывшим игрокам без необходимого опыта.



Еще в конце апреля пресса сообщала об интересе "дьяволов" к Рио Фердинанду, а теперь Sky Sports утверждает, "Юнайтед" ведет интенсивные переговоры с 35-летним Флетчером, который покидает "Стоук" свободным агентом.



По информации издания, "Юнайтед" не требуется так называемый "трансферный гуру". Гораздо важнее для "дьяволов" заполучить человека, который знает клуб изнутри и сможет связать воедино работу главного тренера, скаутов и руководства.