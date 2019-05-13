Эррера: "Сульшер — правильный человек для "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Андер Эррера Полузащитник Андер Эррера считает, что Оле Гуннар Сульшер — правильная личность, чтобы вести "Манчестер Юнайтед" вперед.

Удручающие результаты "красных дьяволов" в концовке сезона и только шестое место в Премьер-Лиге заставили усомниться, было ли подписание трехлетнего контракта с Сульшером в марте правильным решением.

Эррера не пожелал продолжать свое сотрудничество с Оле Гуннаром и покидает "Олд Траффорд" свободным агентом, однако это не помешало ему выразить поддержку норвежскому тренеру.

"Я по-настоящему верю в Оле. Я по-настоящему верю в его помощников, но я думаю, им предстоит тяжело трудиться. Это мое мнение как фаната и того, кто знает клуб".

"Здесь лучшие болельщики, они удивительны. Но клубу нужно время. Так не может быть, чтобы все изменилось за день. Им нужно время, уверенность и поддержка".

"Уверен, болельщики дадут им это. Я лишь прошу их быть терпеливыми. Но я думаю, у руля правильный человек. Оле — правильный человек для "Юнайтед", — цитирует Эрреру Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 21:00

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  1. lampard78 13.05.2019 21:57 # lampard78
    "Я думаю, у руля правильный человек. Оле — правильный человек для "Юнайтед", — цитирует съёбывaющего на всех парусах подальше от "правильного человека" Эрреру Sky Sports.

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  2. van-der-slav 13.05.2019 21:13 # van-der-slav
    зато сам свалил, гениально

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