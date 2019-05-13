Эррера: "Сульшер — правильный человек для "Юнайтед"

Полузащитник Андер Эррера считает, что Оле Гуннар Сульшер — правильная личность, чтобы вести "Манчестер Юнайтед" вперед.

Удручающие результаты "красных дьяволов" в концовке сезона и только шестое место в Премьер-Лиге заставили усомниться, было ли подписание трехлетнего контракта с Сульшером в марте правильным решением.



Эррера не пожелал продолжать свое сотрудничество с Оле Гуннаром и покидает "Олд Траффорд" свободным агентом, однако это не помешало ему выразить поддержку норвежскому тренеру.



"Я по-настоящему верю в Оле. Я по-настоящему верю в его помощников, но я думаю, им предстоит тяжело трудиться. Это мое мнение как фаната и того, кто знает клуб".



"Здесь лучшие болельщики, они удивительны. Но клубу нужно время. Так не может быть, чтобы все изменилось за день. Им нужно время, уверенность и поддержка".



"Уверен, болельщики дадут им это. Я лишь прошу их быть терпеливыми. Но я думаю, у руля правильный человек. Оле — правильный человек для "Юнайтед", — цитирует Эрреру Sky Sports.