"Барселона" ожидает получить предложение от "Челси" по Коутиньо

"Барселона" ожидает получить предложение от "Челси" по полузащитнику Филиппе Коутиньо в это межсезонье.

В данный момент "синие" находятся на пороге расставания со своим лучшим игроком Эденом Азаром. "Челси" вынужден пойти на сделку с "Реалом", потому что 28-летний бельгиец отказался продлевать свой истекающий в следующем году контракт.



Кроме того, сейчас "Челси" работает над обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться отмены или заморозки трансферного запрета, которым ФИФА наказала лондонский клуб на два окна.



На "Ноу Камп" надеются, что обращение "Челси" в CAS будет успешным, ведь тогда у "синих" появится возможность приобрести игрока на замену Азару. В "Барселоне" уверены, что таким игроком мог бы стать Коутиньо.



Филиппе неудачно провел свой первый полный сезон в "Барселоне", и теперь боссы каталонского клуба готовы пойти на поводу у своих болельщиков и избавиться от дорогостоящего игрока, который так и не оправдал возлагаемых на него надежд.



Однако высокая стоимость Коутиньо и его неубедительная игра в этом сезоне резко снижают число клубов, которые готовы приобрести 26-летнего бразильца — возможно, сужают до одного "Челси". Поэтому, утверждает Goal, "Барселона" ожидает получить предложение от "синих" по Филиппе в скором времени.