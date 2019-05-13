"Барселона" ожидает получить предложение от "Челси" по Коутиньо

Филиппе Коутиньо "Барселона" ожидает получить предложение от "Челси" по полузащитнику Филиппе Коутиньо в это межсезонье.

В данный момент "синие" находятся на пороге расставания со своим лучшим игроком Эденом Азаром. "Челси" вынужден пойти на сделку с "Реалом", потому что 28-летний бельгиец отказался продлевать свой истекающий в следующем году контракт.

Кроме того, сейчас "Челси" работает над обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы добиться отмены или заморозки трансферного запрета, которым ФИФА наказала лондонский клуб на два окна.

На "Ноу Камп" надеются, что обращение "Челси" в CAS будет успешным, ведь тогда у "синих" появится возможность приобрести игрока на замену Азару. В "Барселоне" уверены, что таким игроком мог бы стать Коутиньо.

Филиппе неудачно провел свой первый полный сезон в "Барселоне", и теперь боссы каталонского клуба готовы пойти на поводу у своих болельщиков и избавиться от дорогостоящего игрока, который так и не оправдал возлагаемых на него надежд.

Однако высокая стоимость Коутиньо и его неубедительная игра в этом сезоне резко снижают число клубов, которые готовы приобрести 26-летнего бразильца — возможно, сужают до одного "Челси". Поэтому, утверждает Goal, "Барселона" ожидает получить предложение от "синих" по Филиппе в скором времени.


Метки Барселона, Коутиньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 20:00

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  1. chelsea88 13.05.2019 20:18 # chelsea88
    Купим и обменяем в ЛФК на Мане и Салаха.

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  2. ganinilyha 13.05.2019 20:10 # ganinilyha
    Ну раз Азар уходит, надо брать

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  3. lahmatyj 13.05.2019 20:10 # lahmatyj
    перейдет к пенсам и выиграет апл.

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  4. chr1s8rown 13.05.2019 20:08 # chr1s8rown
    Слишком хорош для пенсов

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  5. staryi-eblan 13.05.2019 20:07 # staryi-eblan
    Допустим Пенсенышам удастся отсрочить бана, допустим договорятся с великой Барселоной о сумме, но согласится ли сам Коутиньо на переход к Синим? Вдруг выдаст аля: "Лфк - уан клаб, уан лайф", "Ай онли рэд" и прочую словоблюдину

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