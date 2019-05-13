"Уотфорд" добился отмены красной карточки Холебаса

Хосе Холебас "Уотфорд" получил подкрепление на финал Кубка Англии после того, как дисквалификация защитника Хосе Холебаса была отменена.

Опытнейший Холебас, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился 27 появлениями в стартовом составе, получил прямую красную карточку против "Вест Хэма" накануне.

После поражения со счетом 1:4 "шершни" выразили свой протест по поводу решения рефери Криса Каваны, который увидел в действии 34-летнего грека фол последней надежды.

Сегодня независимая комиссия FA рассмотрела эту апелляцию и согласилась, что красная карточка Холебасу была показана ошибочно, сообщает Sky Sports.

Таким образом, Хосе сможет сыграть против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии в ближайшую субботу.


Метки FA, Вест Хэм, Кавана, Премьер-Лига, рефери, Уотфорд, Холебас

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 19:10

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