"Уотфорд" добился отмены красной карточки Холебаса

"Уотфорд" получил подкрепление на финал Кубка Англии после того, как дисквалификация защитника Хосе Холебаса была отменена.

Опытнейший Холебас, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился 27 появлениями в стартовом составе, получил прямую красную карточку против "Вест Хэма" накануне.



После поражения со счетом 1:4 "шершни" выразили свой протест по поводу решения рефери Криса Каваны, который увидел в действии 34-летнего грека фол последней надежды.



Сегодня независимая комиссия FA рассмотрела эту апелляцию и согласилась, что красная карточка Холебасу была показана ошибочно, сообщает Sky Sports.



Таким образом, Хосе сможет сыграть против "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии в ближайшую субботу.