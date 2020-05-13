"Юнайтед" сделал Кулибали своей целью номер один на лето

"Манчестер Юнайтед" вернулся к идее с приобретением Калиду Кулибали, сделав защитника "Наполи" своей трансферной целью номер один на грядущее лето.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" пропустил 54 мяча в 38 матчах — только девять команд, включая трех вылетевших, пропустили больше.



Ужасная игра подопечных Оле Гуннара Сульшера в обороне подталкивает клуб к решительным мерам. "Юнайтед" хочет совершить знаковое приобретение — вроде того, что сделал "Ливерпуль" в январе 2018, выложив 75 миллионов фунтов за Виргила Ван Дейка.



По информации Daily Mirror, теперь "дьяволы" нацелились на Кулибали. Клуб с "Олд Траффорд" интересовался Калиду и в прошлом, но тогда не был готов заплатить запрашиваемые "Наполи" деньги.



Для приобретения 27-летнего сенегальца "Юнайтед" придется обновить мировой трансферный рекорд по стоимости защитника. "Наполи" может выручить за Кулибали до 150 миллионов евро (130 млн. фунтов) — именно такая сумма прописана в контракте Калиду в качестве отступных.