"Юнайтед" сделал Кулибали своей целью номер один на лето

Калиду Кулибали "Манчестер Юнайтед" вернулся к идее с приобретением Калиду Кулибали, сделав защитника "Наполи" своей трансферной целью номер один на грядущее лето.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" пропустил 54 мяча в 38 матчах — только девять команд, включая трех вылетевших, пропустили больше.

Ужасная игра подопечных Оле Гуннара Сульшера в обороне подталкивает клуб к решительным мерам. "Юнайтед" хочет совершить знаковое приобретение — вроде того, что сделал "Ливерпуль" в январе 2018, выложив 75 миллионов фунтов за Виргила Ван Дейка.

По информации Daily Mirror, теперь "дьяволы" нацелились на Кулибали. Клуб с "Олд Траффорд" интересовался Калиду и в прошлом, но тогда не был готов заплатить запрашиваемые "Наполи" деньги.

Для приобретения 27-летнего сенегальца "Юнайтед" придется обновить мировой трансферный рекорд по стоимости защитника. "Наполи" может выручить за Кулибали до 150 миллионов евро (130 млн. фунтов) — именно такая сумма прописана в контракте Калиду в качестве отступных.


Метки Кулибали, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 19:00

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  1. superperez101 13.05.2019 19:51 # superperez101
    не поможет даже если этот нигер позарится на деньги и перейдет
    там чтото нужно основательно менять.
    скорнем вырывать и гнать вообще всех, начиная с карриков и сульшеров и вужвортов

    рэшфорду можно дать шанс и все.

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  2. mancunia-planet 13.05.2019 19:26 # mancunia-planet
    Сенегалец лучше Ван Гога

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  3. brown-ale 13.05.2019 19:14 # brown-ale
    Белый властелин из Норвегии собирает ленивых негров?

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  4. electric 13.05.2019 19:01 # electric
    Отвалят минимум 100 лямов за этого привозилу. Ухааххах

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