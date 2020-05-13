"Юнайтед" сделал Кулибали своей целью номер один на лето
"Манчестер Юнайтед" вернулся к идее с приобретением Калиду Кулибали, сделав защитника "Наполи" своей трансферной целью номер один на грядущее лето.
В завершившемся сезоне Премьер-Лиги "красные дьяволы" пропустил 54 мяча в 38 матчах — только девять команд, включая трех вылетевших, пропустили больше.
Ужасная игра подопечных Оле Гуннара Сульшера в обороне подталкивает клуб к решительным мерам. "Юнайтед" хочет совершить знаковое приобретение — вроде того, что сделал "Ливерпуль" в январе 2018, выложив 75 миллионов фунтов за Виргила Ван Дейка.
По информации Daily Mirror, теперь "дьяволы" нацелились на Кулибали. Клуб с "Олд Траффорд" интересовался Калиду и в прошлом, но тогда не был готов заплатить запрашиваемые "Наполи" деньги.
Для приобретения 27-летнего сенегальца "Юнайтед" придется обновить мировой трансферный рекорд по стоимости защитника. "Наполи" может выручить за Кулибали до 150 миллионов евро (130 млн. фунтов) — именно такая сумма прописана в контракте Калиду в качестве отступных.
13.05.2019 19:00
Просмотров: 1084
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
не поможет даже если этот нигер позарится на деньги и перейдет
там чтото нужно основательно менять.
скорнем вырывать и гнать вообще всех, начиная с карриков и сульшеров и вужвортов
рэшфорду можно дать шанс и все.
(ответить)
Сенегалец лучше Ван Гога
(ответить)
Белый властелин из Норвегии собирает ленивых негров?
(ответить)
Отвалят минимум 100 лямов за этого привозилу. Ухааххах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий