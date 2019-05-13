"Реал" объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

"Реал" официально объявит о приобретении плеймейкера "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы 29 мая.

Накануне Азар завершил с "синими" кампанию в Премьер-Лиге, а также сообщил прессе, что еще две недели назад поставил "Челси" в известность насчет своего решения.



По всей видимости, 28-летний бельгиец не собирается оставаться на "Стэмфорд Бридж", а его истекающий через 12 месяцев контракт не оставляет "Челси" иного выбора, кроме как пойти на сделку с "Реалом".



Вопрос лишь в том, за какие деньги уйдет Эден. Как сообщает L'Equipe в эксклюзивном материале, "синие" выручат за своего лучшего игрока около 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).



По информации издания, у "Челси", "Реала" и Азара уже есть предварительная договоренность, однако подтверждение сделки последует только после того, как "синие" завершат свой сезон. Это произойдет 29 мая в Баку, где команда Маурицио Сарри сыграет с "Арсеналом" в финале Лиги Европы.



Добавим, что после своего перехода из "Лилля" в 2012 году Азар провел 351 матч за "Челси", за это время выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.