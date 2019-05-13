"Реал" объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Эден Азар "Реал" официально объявит о приобретении плеймейкера "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы 29 мая.

Накануне Азар завершил с "синими" кампанию в Премьер-Лиге, а также сообщил прессе, что еще две недели назад поставил "Челси" в известность насчет своего решения.

По всей видимости, 28-летний бельгиец не собирается оставаться на "Стэмфорд Бридж", а его истекающий через 12 месяцев контракт не оставляет "Челси" иного выбора, кроме как пойти на сделку с "Реалом".

Вопрос лишь в том, за какие деньги уйдет Эден. Как сообщает L'Equipe в эксклюзивном материале, "синие" выручат за своего лучшего игрока около 100 миллионов евро (86 млн. фунтов).

По информации издания, у "Челси", "Реала" и Азара уже есть предварительная договоренность, однако подтверждение сделки последует только после того, как "синие" завершат свой сезон. Это произойдет 29 мая в Баку, где команда Маурицио Сарри сыграет с "Арсеналом" в финале Лиги Европы.

Добавим, что после своего перехода из "Лилля" в 2012 году Азар провел 351 матч за "Челси", за это время выиграв два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 13.05.2019 18:26 # gunars
    С победой гпенсы!
    Челси теперь в ЧШ)


    _______________________________
    все, абсолютно все ссут на гпенсов)))

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  2. thegodfather 13.05.2019 18:16 # thegodfather
    вот пидары
    азар козел ты шо такое шо такое блять та за шо

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  3. superglor 13.05.2019 18:05 # superglor
    Такие лахи. То есть они тогда Малуда сослали на год в резерв а этого не могут? Либо продлевай контракт либо сиди в запасе, где там ваша хваленая Грановская? Не может ниче уже?

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  4. monsieurgood 13.05.2019 18:03 # monsieurgood
    с носатым на пару будут сливать зидана

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  5. chebrec 13.05.2019 18:01 # chebrec
    Санта Барбара мля

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