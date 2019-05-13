Де Лигт пока не принял решение насчет своего будущего
Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт объявил, что пока не решил, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне.
Согласно слухам, главным претендентом на Де Лигта является "Барселона", с которой уже заключил контракт партнер Маттейса по "Аяксу" и сборной Голландии Френки Де Йонг.
Вместе с тем переговоры "Барселоны" и "Аякса" проходят сложно, а недавняя дисквалификация агента Мино Райолы, представляющего интересы защитника, только осложняет ситуацию.
Также 19-летнего Де Лигта называют в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", и представители Премьер-Лиги все еще имеют шансы оставить "Барселону" не у дел.
"Сыграл ли я уже свой последний матч на "Йохан Кройф Арене"? Я пока не знаю. Переговоры ведутся, но договоренности еще нет. С кем? В газетах все написано, поэтому выбирайте сами", — цитирует Де Лигта Liverpool Echo.
13.05.2019 17:00
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В МЮ этого пончика!
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Вроде бы Барса отказывается - парень очень крупный и мясистый, а его родственники все с большим лишним весом. Генетика - продажная девка империализьма...
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Кому нужен этот толстяк?
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