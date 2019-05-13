Де Лигт пока не принял решение насчет своего будущего

Ян Вертонген и Маттейс Де Лигт Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт объявил, что пока не решил, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне.

Согласно слухам, главным претендентом на Де Лигта является "Барселона", с которой уже заключил контракт партнер Маттейса по "Аяксу" и сборной Голландии Френки Де Йонг.

Вместе с тем переговоры "Барселоны" и "Аякса" проходят сложно, а недавняя дисквалификация агента Мино Райолы, представляющего интересы защитника, только осложняет ситуацию.

Также 19-летнего Де Лигта называют в числе трансферных целей "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", и представители Премьер-Лиги все еще имеют шансы оставить "Барселону" не у дел.

"Сыграл ли я уже свой последний матч на "Йохан Кройф Арене"? Я пока не знаю. Переговоры ведутся, но договоренности еще нет. С кем? В газетах все написано, поэтому выбирайте сами", — цитирует Де Лигта Liverpool Echo.


Метки Аякс, Де Лигт

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 17:00

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  1. mancunia-planet 13.05.2019 17:13 # mancunia-planet
    В МЮ этого пончика!

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  2. spritz 13.05.2019 17:12 # spritz
    Вроде бы Барса отказывается - парень очень крупный и мясистый, а его родственники все с большим лишним весом. Генетика - продажная девка империализьма...

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  3. ofori-twumasi 13.05.2019 17:12 # ofori-twumasi
    Кому нужен этот толстяк?

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