Экс-владелец "Сити" договаривается о покупке "Пэлас"

Таксин Шинаватра Бывший владелец "Манчестер Сити" Таксин Шинаватра начал переговоры о приобретении "Кристал Пэлас".

Напомним, Шинаватра стал владельцем "Сити" в июне 2007, до этого безуспешно пытаясь купить "Фулхэм" и "Ливерпуль". А уже спустя год с небольшим — в сентябре 2008 — Таксин продал "горожан" шейху Мансуру.

Теперь бывший премьер-министр Таиланда намерен вернуться в английский футбол и уже ведет переговоры с президентом "орлов" Стивом Пэришем о сделке стоимостью 150 миллионов фунтов, сообщает Goal.

Добавим, что личное состояние Шинаватры оценивается в 1.8 млрд. долларов (1.4 млрд. фунтов). В 2008 Таксин был приговорен к двум годам тюрьмы на родине за коррупцию.


Метки Кристал Пэлас, Манчестер Сити, Шинаватра

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 16:05

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  1. vashakara 13.05.2019 16:18 # vashakara
    Пздц он тогда конечно тарился)
    Все что блестит собирали горожане вот только толку то и не было....Мваувари Божинов Кайседо и сдувающийся Райт-Филипс)

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