Экс-владелец "Сити" договаривается о покупке "Пэлас"

Бывший владелец "Манчестер Сити" Таксин Шинаватра начал переговоры о приобретении "Кристал Пэлас".

Напомним, Шинаватра стал владельцем "Сити" в июне 2007, до этого безуспешно пытаясь купить "Фулхэм" и "Ливерпуль". А уже спустя год с небольшим — в сентябре 2008 — Таксин продал "горожан" шейху Мансуру.



Теперь бывший премьер-министр Таиланда намерен вернуться в английский футбол и уже ведет переговоры с президентом "орлов" Стивом Пэришем о сделке стоимостью 150 миллионов фунтов, сообщает Goal.



Добавим, что личное состояние Шинаватры оценивается в 1.8 млрд. долларов (1.4 млрд. фунтов). В 2008 Таксин был приговорен к двум годам тюрьмы на родине за коррупцию.