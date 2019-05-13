Семь вещей, что мы узнали в 38-м туре

Чемпионат Англии завершился без неожиданной развязки — "Манчестер Сити" второй раз кряду стал чемпионом, а "Ливерпуль" установил рекорд набранных очков для команды, оказавшейся на втором месте. Ключевые события 38-го тура английской Премьер-Лиги — в традиционном итоговом материале.





"Манчестер Сити" — чемпион Англии!



Впервые за долгое время одной команде удалось дважды кряду выиграть чемпионат Англии. "Манчестер Сити" пропустил первым в матче с "Брайтоном", но отреагировал на гол Гленна Мюррея так, что болельщики даже не успели по-настоящему встревожиться. Традиционно на помощь "Сити" пришел Серхио Агуэро, а чемпионский гол оказался на счету защитника Эмерика Лапорта. "Горожане" выдержали давление со стороны "Ливерпуля" и, пусть и не без труда и некоторой доли везения, подтвердили, что являются самой стабильной командой Англии.



Говорить о "Сити" как о сильнейшем английском клубе современности при отрыве от "Ливерпуля" в одно очко вряд ли уместно, но команда Гвардиолы действительно прошла турнирную дистанцию в чемпионате практически идеально. Другое дело, что приглашали Пепа явно не за тем, чтобы выигрывать чемпионский титул, покорявшийся и Манчини с Пеллегрини, потому — у каталонца в "Сити" еще есть большой фронт работ, в первую очередь связанный с тем, чтобы сделать команду сильнее в плей-офф Лиги Чемпионов.



Лучших бомбардиров — три!



Одной из интриг последнего тура была и гонка бомбардиров, в которой Мохамед Салах из "Ливерпуля" имел отрыв от конкурентов в два мяча, но не сумел гарантировать себе единоличное первенство по итогам чемпионата. Салах, несмотря на проблемы со здоровьем, сыграл против "Вулверхэмптона", но не стремился забить любой ценой, позволив выйти на первый план Садио Мане. Сенегалец в итоге догнал Салаха, как и отметившийся дублем в матче с "Бернли" Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".



Более того, был близок к тому, чтобы догнать Салаха, и Серхио Агуэро, который как раз стремился к тому, чтобы забить любой ценой в концовке игры с "Брайтоном" и претендовал на то, чтобы заработать пенальти. Если говорить о пенальти, то из трех бомбардиров только Садио Мане не был пенальтистом в своей команде, забивая только с игры, а вот самым эффективным по соотношению забитых голов и проведенных на поле минут в тройке обладателей "Золотой бутсы" Премьер-Лиги стал Обамеянг, которому для 22 забитых голов понадобилась 2731 минута.



Троевластие в гонке бомбардиров английской Премьер-Лиги было зафиксировано не впервые. В сезоне 1997/98, когда титул впервые выиграл "Арсенал", лучшими были Майкл Оуэн, Крис Саттон и Дьон Даблин, а год спустя во время великого сезона "Манчестер Юайтед" по 18 голов забили Джимми Флойд Хассельбайнк, Дуайт Йорк и все тот же Майкл Оуэн.



"Ливерпуль" стал бы чемпионом, если бы не "Сити"



"Ливерпуль" был как никогда близок к тому, чтобы выиграть Премьер-Лигу — как минимум по количеству побед и набранных очков. Никогда еще в элитном дивизионе не было случая, чтобы команда, набравшая 97 очков и выигравшая 30 матчей, не стала в итоге чемпионом. Кроме того, "Ливерпуль" стал первой в истории английского футбола командой, проигравшей за весь чемпионат всего один матч и не ставшей в итоге чемпионом. Главной проблемой для "Ливерпуля" стало то, что в момент, когда команда Клоппа оказалась готова к чемпионству, рядом с ней обнаружился не менее сильный конкурент в лице "Манчестер Сити".



Интересно другое: наверное, большинство болельщиков "Сити" обменяли бы нынешний чемпионский титул на финал Лиги Чемпионов, как и фаны "Ливерпуля" согласились бы провернуть обратный обмен с "горожанами". Все же для "Ливерпуля" Священным Граалем сейчас является чемпионский кубок Премьер-Лиги, тогда как болельщики "горожан" ждут, не дождутся европейского триумфа своей команды. Но, несмотря на все реформы, которые в этом сезоне провел в "Ливерпуле" Клопп, "красные" остаются командой для плей-офф, тогда как "Манчестер Сити" — идеальным для триумфа в чемпионате на длинной дистанции.



"Ньюкаслу" нужно удержать Айозе Переса



Одной из команд, которые не очень рады тому, что чемпионат завершился, можно назвать "Ньюкасл" — команда Бенитеса, наконец, набрала оптимальную форму и начала радовать своих поклонников качественным и результативным футболом только в апреле-мае. Лучшим в это время в составе "сорок" был испанский оттянутый форвард Айозе Перес, ставший в итоге лучшим бомбардиром команды с 12 голами, половина которых была забита в апреле и мае.



Айозе Перес пришел в "Ньюкасл" из скромного "Тенерифе" и сразу заявил о себе, забив семь голов в дебютном для себя сезоне в Премьер-Лиге, а затем пережил с командой вылет и возвращение из Чемпионшипа. Все это время Айозе не хватало стабильности, но он оставался одним из самых полезных игроков команды — иногда в роли джокера или помощника для основного форварда. По ходу сезона Перес говорил о желании вернуться летом в Испанию, и его весенний футбол — громкий месседж сильным клубам Ла Лиги, нуждающимся в усилении атаки. "Ньюкаслу" сложно будет удержать Айозе, желающему регулярно играть в еврокубках и бороться за трофеи, но Рафаэлю Бенитесу нужно приложить все силы, чтобы отговорить Переса от возвращения на их родину, так как этот игрок сейчас — безусловно, сильнейший в обойме "сорок".



Сезон 2018/19 стал самым результативным в истории Премьер-Лиги



Гол Кристиана Эриксена в ворота "Эвертона" на 75-й минуте матча с "ирисками" стал 1067-м в этом чемпионате и сделал текущий сезон самым результативным в истории Премьер-Лиги. Последовавшие за ним голы Нкетиа, Таунсенда, Рондона, Мане и Нобла помогли рекорду добраться до отметки в 1073 гола, и теперь именно этот показатель будет ориентиром для будущих сезонов Премьер-Лиги.



Рекордная результативность — следствие повышающегося с каждым годом уровня Премьер-Лиги, где появляется все больше классных нападающих. Качественные защитники также не перевелись, но им с каждым годом приходится все сложнее, так как — с учетом того, что деньги есть у всех участников соревнования — сильные форварды появляются даже в командах из второго десятка.



"Кардифф" был достоин того, чтобы остаться



Один из неожиданных результатов последнего тура случился в Манчестере, где "Кардифф" Нила Уорнока громко хлопнул дверью, обыграв "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд". В итоге валлийцы отстали от находящегося на спасительном 17-м месте "Брайтона" всего на два балла и, как и опасался Уорнок, им не хватило очков, потерянных в матче с "Челси" из-за судейских ошибок. Напомним, тогда на 84-й минуте матча, при счете 1:0 в пользу "Кардиффа" судья Крейг Поусон засчитал гол Сесара Аспиликуэты, забитый из явного офсайда, а затем "Челси" добил валлийцев голом в компенсированное время.



Самым обидным из всех вылетов Нила Уорнока из Премьер-Лиги до сих пор был сезон, когда он покинул элиту с "Шеффилд Юнайтед", и нынешний случай вряд ли превосходит тот по драматизму и напряжению в последнем туре, так как на этот раз официально вылет был оформлен раньше. Но Уорнока можно понять — его команда действительно смотрелась как минимум во второй половине сезона лучше "Брайтона", без вопросов обыграв "чаек" в очном матче за шесть очков на их поле. Валлийцы не были в этом сезоне лишними в Премьер-Лиге, но где-то им не хватило тех качеств в атаке, которые открылись после официального вылета.



"Юнайтед" поспешил с постоянным контрактом Сульшеру



Сейчас можно говорить об этом наверняка: руководство "Манчестер Юнайтед" во многом в ответе за провальную концовку сезона в исполнении "красных дьяволов". Решение предложить постоянный контракт Оле Гуннару Сульшеру до завершения сезона было несвоевременным и поспешным. Не то, чтобы норвежец после этого расслабился и посчитал свою задачу на сезон выполненной, но настроение команды изменилось кардинальным образом именно после этого решения руководства.



Важным фактором, также повлиявшим на микроклимат в раздевалке и итоговые результаты команды, стали разговоры о том, кто покинет команду летом. Это тоже началось после того, как Сульшер получил постоянный контракт и карт-бланш на перестройку команды. Многие игроки после этого больше думали о том, где окажутся в следующем сезоне, чем о происходящем на поле и в турнирной таблице. В такой ситуации возникли вопросы и по самому тренерскому штабу Сульшера, не справившемуся с новыми обстоятельствами. Поражение от "Кардиффа" стало квинтэссенцией позорной игры "Юнайтед" на финише сезона, и сейчас весь позитив, который испытывали фанаты в первые месяцы после назначения норвежца, перемножен на ноль.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru