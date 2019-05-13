Сарри до сих пор не знает, останется ли в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что руководство клуба до сих пор не сообщило ему, останется ли он на следующий сезон.

Воспользовавшись осечкой "Тоттенхэма" в параллельном матче, "синие" смогли удержаться на третьей позиции в Премьер-Лиге, хотя сами сыграли только вничью против "Лестера" в заключительном туре.



К месту в зоне Лиги Чемпионов "Челси" вскоре может добавить трофей, если обыграет "Арсенал" в финале Лиги Европы в Баку 29 мая, однако Сарри до сих пор не знает, будет ли этого достаточно для боссов клуба.



"Думаю, я останусь, но я не уверен. Я лишь могу сказать, что клуб попросил меня о попадании в Лигу Чемпионов, и мы достигли этой цели".



"Как вы очень хорошо знаете, я люблю английский футбол. Я люблю Премьер-Лигу — она великолепна, и здесь самый высокий уровень в мире. На стадионах удивительная атмосфера. Я бы хотел пробыть здесь как можно дольше".



"Это был очень сложный сезон для нас. Но я думаю, мы должны быть счастливы в конце, потому что три месяца назад мы были в беде, и мы очень хорошо отреагировали".



"В конце концов мы стали третьими и достигли цели клуба — Лиги Чемпионов. Мы сыграли против "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, а на пути к финалу мы победили "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", двух финалистов Лиги Чемпионов".



"Теперь нам нужно сыграть еще очень важный матч, финал Лиги Европы. В данный момент это очень хороший сезон, но он может стать великолепным", — цитирует Сарри Sky Sports.