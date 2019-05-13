Дринкуотер лишился водительских прав на 20 месяцев за пьяную езду

Полузащитник "Челси" Данни Дринкуотер лишился водительских прав на 20 месяцев и был приговорен к 70 часам общественных работ за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь с 7 на 8 апреля Дринкуотер, на счету которого три матча за сборную Англии, стал виновником автомобильной аварии. Данни рисковал не только своей жизнью и здоровьем, но двух женщин, что находились в салоне его Range Rover в качестве пассажиров.



Экспресс-тест полиции выявил более чем двукратное превышение лимита алкоголя в организме — 87 мкг против разрешенных 35 мкг в 100 мл выдыхаемого воздуха.



На следующий день после окончания сезона Премьер-Лиги 29-летний футболист предстал перед судом и рассказал, что расцарапал свой затылок, когда въехал в стену. Сам же Дринкуотер вызвал экстренные службы и признался перед офицерами полиции в употреблении спиртных напитков.



Как сообщает BBC, Данни полностью признал свою вину и теперь не сможет сесть за руль в ближайшие 20 месяцев. Также суд выслушал, что автомобилю Дринкуотера был причинен ущерб на 50 тыс. фунтов — на треть от его стоимости.