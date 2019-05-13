Робертсон признался, что наслаждался игрой "Сити"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон признался, что получал удовольствие, наблюдая за игрой "Манчестер Сити" в этом сезоне.

Набрав 97 очков, "красным" так и не удалось опередить своего главного конкурента в борьбе за титул Премьер-Лиги. Тем не менее, Робертсон гордится игрой своей команды и отдает должное "Сити".

"Естественно, мы расстроены, но в то же время мы гордимся собой, потому что мы провели великолепный сезон".

"Мы соперничали с великолепной командой, и нельзя этого отрицать. "Манчестер Сити" — команда мирового уровня, и теперь мы уже можем сказать, что за их игрой в этом сезоне было приятно наблюдать".

"Они знают, что мы здесь, и мы останемся их конкурентом. В прошлом сезоне они выиграли титул с огромным преимуществом, но сейчас мы навязали им борьбу до последнего тура".

"Обе команды набрали невероятное количество очков, поэтому нужно отдать должное "Сити". Надеюсь, мы используем это. Мы обязательно выиграем лигу в предстоящие годы", — сообщил Робертсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 13:00

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  1. makaku 13.05.2019 13:26 # makaku
    У Силвы77 припадок сегодня D

    Бедняга

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  2. mancityman 13.05.2019 13:26 # mancityman
    О


    ОООООООО Трофеев АПЛ)))


    О

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  3. electric 13.05.2019 13:11 # electric
    Выше высрался 0.25 фонадов мансити.

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  4. silva77 13.05.2019 13:02 # silva77
    УАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

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