Робертсон признался, что наслаждался игрой "Сити"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон признался, что получал удовольствие, наблюдая за игрой "Манчестер Сити" в этом сезоне.

Набрав 97 очков, "красным" так и не удалось опередить своего главного конкурента в борьбе за титул Премьер-Лиги. Тем не менее, Робертсон гордится игрой своей команды и отдает должное "Сити".



"Естественно, мы расстроены, но в то же время мы гордимся собой, потому что мы провели великолепный сезон".



"Мы соперничали с великолепной командой, и нельзя этого отрицать. "Манчестер Сити" — команда мирового уровня, и теперь мы уже можем сказать, что за их игрой в этом сезоне было приятно наблюдать".



"Они знают, что мы здесь, и мы останемся их конкурентом. В прошлом сезоне они выиграли титул с огромным преимуществом, но сейчас мы навязали им борьбу до последнего тура".



"Обе команды набрали невероятное количество очков, поэтому нужно отдать должное "Сити". Надеюсь, мы используем это. Мы обязательно выиграем лигу в предстоящие годы", — сообщил Робертсон Sky Sports.