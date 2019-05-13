Сарри: "Очень хорошо понимаю, что чувствует Клопп"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что очень хорошо понимает чувства своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, упустившего титул Премьер-Лиги.

Сезон 2018/19 "Ливерпуль" завершил с 97 очками, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти "Манчестер Сити", который выдал серию из 14 побед подряд на финише и отобрал у "красных" титул.



Нечто похожее в прошлом сезоне испытал сам Сарри, когда выдал фантастический сезон с "Наполи" — но "Ювентус" все равно был лучше.



"Каждый матч в Премьер-Лиге сложен, и в каждом тебе нужно сражаться, потому что Премьер-Лига — лучшая в мире".



"Я сочувствую Юргену Клоппу. Когда тебе удается набрать 97 очков в Премьер-Лиге, и ты остаешься без титула, это очень сложно".



"А ведь я думал, что это мне не повезло, когда в прошлом сезоне мы финишировали вторыми с 91 очком (в Серии А). Я очень хорошо понимаю, что сейчас чувствует Клопп", — цитирует Сарри Liverpool Echo.