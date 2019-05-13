Сарри: "Очень хорошо понимаю, что чувствует Клопп"

Юрген Клопп и Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что очень хорошо понимает чувства своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, упустившего титул Премьер-Лиги.

Сезон 2018/19 "Ливерпуль" завершил с 97 очками, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти "Манчестер Сити", который выдал серию из 14 побед подряд на финише и отобрал у "красных" титул.

Нечто похожее в прошлом сезоне испытал сам Сарри, когда выдал фантастический сезон с "Наполи" — но "Ювентус" все равно был лучше.

"Каждый матч в Премьер-Лиге сложен, и в каждом тебе нужно сражаться, потому что Премьер-Лига — лучшая в мире".

"Я сочувствую Юргену Клоппу. Когда тебе удается набрать 97 очков в Премьер-Лиге, и ты остаешься без титула, это очень сложно".

"А ведь я думал, что это мне не повезло, когда в прошлом сезоне мы финишировали вторыми с 91 очком (в Серии А). Я очень хорошо понимаю, что сейчас чувствует Клопп", — цитирует Сарри Liverpool Echo.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1607

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  1. botan1k 13.05.2019 12:55 # botan1k
    Адекватно. Два неудачника

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  2. mkcfc 13.05.2019 12:44 # mkcfc
    На игру лиаера любо дорого смотреть а на этот уебищный сарибол без отвращения не росмотришь

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  3. mkcfc 13.05.2019 12:42 # mkcfc
    Клоп хоть что то выигрывал в своей жизни, а этот неудачник упёртый

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  4. vyrentz 13.05.2019 12:23 # vyrentz
    Клопп: "Не понимаю, что чувствуют тренеры отставшие от нас на 25 и более очков"

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  5. fergg-ynwa 13.05.2019 12:21 # fergg-ynwa
    Сари просто пытается всеми силами косить под Клоппо, но к сожелению уже поплым психологически в этом сезоне, и сам по себе слабый нервный и неуравновешенный тренер

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  6. skychnie-oboi 13.05.2019 12:19 # skychnie-oboi
    Ссари прикасается к КЛОПУ.
    Он забирают на фото ауру лузерства на себя.

    Значит ЛФК выиграет финал ЛЧ.
    ЮНВА и спасибо сигаретычу за такой благородный жест - всю желтенькую на себя.

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  7. chebrec 13.05.2019 12:12 # chebrec
    Клопп не нервничает
    Он уже привык

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  8. rommkaq1- 13.05.2019 12:08 # rommkaq1-
    бог с ним с клопом и его чувствами

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