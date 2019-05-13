Сарри: "Очень хорошо понимаю, что чувствует Клопп"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что очень хорошо понимает чувства своего коллеги из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, упустившего титул Премьер-Лиги.
Сезон 2018/19 "Ливерпуль" завершил с 97 очками, однако этого оказалось недостаточно, чтобы обойти "Манчестер Сити", который выдал серию из 14 побед подряд на финише и отобрал у "красных" титул.
Нечто похожее в прошлом сезоне испытал сам Сарри, когда выдал фантастический сезон с "Наполи" — но "Ювентус" все равно был лучше.
"Каждый матч в Премьер-Лиге сложен, и в каждом тебе нужно сражаться, потому что Премьер-Лига — лучшая в мире".
"Я сочувствую Юргену Клоппу. Когда тебе удается набрать 97 очков в Премьер-Лиге, и ты остаешься без титула, это очень сложно".
"А ведь я думал, что это мне не повезло, когда в прошлом сезоне мы финишировали вторыми с 91 очком (в Серии А). Я очень хорошо понимаю, что сейчас чувствует Клопп", — цитирует Сарри Liverpool Echo.
13.05.2019 12:00
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Последние комментарии:
Адекватно. Два неудачника
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На игру лиаера любо дорого смотреть а на этот уебищный сарибол без отвращения не росмотришь
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Клоп хоть что то выигрывал в своей жизни, а этот неудачник упёртый
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Клопп: "Не понимаю, что чувствуют тренеры отставшие от нас на 25 и более очков"
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Сари просто пытается всеми силами косить под Клоппо, но к сожелению уже поплым психологически в этом сезоне, и сам по себе слабый нервный и неуравновешенный тренер
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Ссари прикасается к КЛОПУ.
Он забирают на фото ауру лузерства на себя.
Значит ЛФК выиграет финал ЛЧ.
ЮНВА и спасибо сигаретычу за такой благородный жест - всю желтенькую на себя.
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Клопп не нервничает
Он уже привык
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бог с ним с клопом и его чувствами
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