Крис Хьютон уволен из "Брайтона"

Несмотря на успешное решение задачи по выживанию в Премьер-Лиге, "Брайтон" уволил своего главного тренера Криса Хьютона.

Хьютон тренировал "чаек" с декабря 2014, по итогам сезона 2016/17 обеспечив клубу прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.



Затем Крис на протяжении двух сезонов удерживал "Брайтон" в элите — за 15-м местом и 40 очками год назад последовала 17-я строчка и 36 баллов сейчас.



В концовке этого сезона "Брайтон" играл удручающим образом и во многом избежал вылета из-за слабости конкурентов — подопечные Хьютона не выиграли ни одного из восьми последних матчей.



Уступив дома "Манчестер Сити" со счетом 1:4, на следующий день "Брайтон" объявил о своем решении попрощаться с Хьютоном. Вместе с 60-летним англичанином клуб покидают и двое его ближайших помощников.



"Это было одно из самых сложных решений, что я когда-либо принимал как президент "Брайтона", но я поступил так из-за тех сложностей, которые у нас были во второй половине сезона".



"Только три победы в 23 матчах Премьер-Лиги поставил под угрозу нашу прописку в дивизионе. Учитывая это и нашу игру в этот период, я решил, что сейчас правильное время для перемен", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.