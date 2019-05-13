Крис Хьютон уволен из "Брайтона"
Несмотря на успешное решение задачи по выживанию в Премьер-Лиге, "Брайтон" уволил своего главного тренера Криса Хьютона.
Хьютон тренировал "чаек" с декабря 2014, по итогам сезона 2016/17 обеспечив клубу прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.
Затем Крис на протяжении двух сезонов удерживал "Брайтон" в элите — за 15-м местом и 40 очками год назад последовала 17-я строчка и 36 баллов сейчас.
В концовке этого сезона "Брайтон" играл удручающим образом и во многом избежал вылета из-за слабости конкурентов — подопечные Хьютона не выиграли ни одного из восьми последних матчей.
Уступив дома "Манчестер Сити" со счетом 1:4, на следующий день "Брайтон" объявил о своем решении попрощаться с Хьютоном. Вместе с 60-летним англичанином клуб покидают и двое его ближайших помощников.
"Это было одно из самых сложных решений, что я когда-либо принимал как президент "Брайтона", но я поступил так из-за тех сложностей, которые у нас были во второй половине сезона".
"Только три победы в 23 матчах Премьер-Лиги поставил под угрозу нашу прописку в дивизионе. Учитывая это и нашу игру в этот период, я решил, что сейчас правильное время для перемен", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.
13.05.2019 11:45
Просмотров: 1510
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это начало конца.
(ответить)
Все збс, но причем здесь Рио Фердинанд
(ответить)
хотят повторить судьбу Лестера
(ответить)
Когда услышим такую новость про Сарри
(ответить)
Сильнее Сульшера как тренер
(ответить)
горькая шутка: В МЮ этого топаря
(ответить)
за то, что принёс титул Мансити
(ответить)
Что за расизм
(ответить)
Молодец. Перемена в следующем сезоне будет только одна. Вылетит Брайтон нах. Дибилы.
(ответить)
Этот Брайтон давно должен был вылететь. Они его должны благодарить. Ну пизда чайкам в след сезоне
(ответить)
Директор за Ливерпуль болеет просто
(ответить)
Рофл аха, втф
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий