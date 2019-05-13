Крис Хьютон уволен из "Брайтона"

Крис Хьютон Несмотря на успешное решение задачи по выживанию в Премьер-Лиге, "Брайтон" уволил своего главного тренера Криса Хьютона.

Хьютон тренировал "чаек" с декабря 2014, по итогам сезона 2016/17 обеспечив клубу прямую путевку из Чемпионшипа в Премьер-Лигу.

Затем Крис на протяжении двух сезонов удерживал "Брайтон" в элите — за 15-м местом и 40 очками год назад последовала 17-я строчка и 36 баллов сейчас.

В концовке этого сезона "Брайтон" играл удручающим образом и во многом избежал вылета из-за слабости конкурентов — подопечные Хьютона не выиграли ни одного из восьми последних матчей.

Уступив дома "Манчестер Сити" со счетом 1:4, на следующий день "Брайтон" объявил о своем решении попрощаться с Хьютоном. Вместе с 60-летним англичанином клуб покидают и двое его ближайших помощников.

"Это было одно из самых сложных решений, что я когда-либо принимал как президент "Брайтона", но я поступил так из-за тех сложностей, которые у нас были во второй половине сезона".

"Только три победы в 23 матчах Премьер-Лиги поставил под угрозу нашу прописку в дивизионе. Учитывая это и нашу игру в этот период, я решил, что сейчас правильное время для перемен", — сообщил президент "Брайтона" Тони Блум.


Метки Брайтон, Хьютон

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 11:45

Количество просмотров Просмотров: 1510

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  1. rhymo 13.05.2019 13:39 # rhymo
    Это начало конца.

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  2. mrjingles 13.05.2019 13:06 # mrjingles
    Все збс, но причем здесь Рио Фердинанд

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  3. eakz 13.05.2019 12:54 # eakz
    хотят повторить судьбу Лестера

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  4. mkcfc 13.05.2019 12:51 # mkcfc
    Когда услышим такую новость про Сарри

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  5. vyrentz 13.05.2019 12:27 # vyrentz
    Сильнее Сульшера как тренер

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  6. dred 13.05.2019 12:00 # dred
    горькая шутка: В МЮ этого топаря

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  7. pistolero-lfc 13.05.2019 11:53 # pistolero-lfc
    за то, что принёс титул Мансити

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  8. liverpo0ol 13.05.2019 11:52 # liverpo0ol
    Что за расизм

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  9. ray-black 13.05.2019 11:51 # ray-black
    Молодец. Перемена в следующем сезоне будет только одна. Вылетит Брайтон нах. Дибилы.

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  10. januzaj00 13.05.2019 11:49 # januzaj00
    Этот Брайтон давно должен был вылететь. Они его должны благодарить. Ну пизда чайкам в след сезоне

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  11. aliabiev 13.05.2019 11:49 # aliabiev
    Директор за Ливерпуль болеет просто

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  12. thegodfather 13.05.2019 11:49 # thegodfather
    Рофл аха, втф

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