Сульшер назвал цель для "Юнайтед" на следующий сезон
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обозначил для своей команды цель на следующий сезон.
Сезон 2018/19 "красные дьяволы" завершили домашним поражением от "Кардиффа" со счетом 0:2. "Юнайтед" финишировал в Премьер-Лиге только шестым, оставшись без Лиги Чемпионов.
Отставание "Юнайтед" от взявшего титул "Манчестер Сити" составило колоссальные 32 очка, и Сульшер не надеется отыграть такую дистанцию за один сезон.
"Последние пара месяцев были крайне сложными для команды, клуба и игроков. Более или менее, единственный позитив сегодня — это то, что сезон завершен. Мы встретимся снова 1 июля и будем работать над возвращением туда, где мы должны быть".
"Чтобы выйти на уровень лидеров, потребуется много времени. Наша краткосрочная цель — сосредоточиться на лиге и попасть в топ-4".
"Лига Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги дадут нам возможность выиграть трофей, потому что "Манчестер Юнайтед" не может много лет оставаться без трофеев. В прошлом Жозе (Моуриньо) выиграл Лигу Европы, и это реалистична цель для нас".
"В лиге мы уступили много очков двум лидерам, и эти двое были превосходны. Они выступили абсолютно исключительным образом. Но мы в пяти или шести очках позади "Арсенала", "Тоттенхэма", "Челси" — это те, кого мы определенно можем нагнать, а также нам нельзя никого подпустить к себе сзади", — сообщил Сульшер BBC Radio 5 Live.
13.05.2019 11:00
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Уже разминает челюсть. Много сосать придется!))
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Никого сзади))) смешно. Кстати эта участь всех команд на след сезон с 3 по 6 место
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нам нельзя никого подпустить к себе сзади", — сообщил Сульшер BBC Radio 5 Live.
крадутся там волки позорные.
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МЮ- середняк с физруком.Которые радуются неудачам других.
Прям дежавю - как было с ЛФК недавно.Радовались за МС, сами же прозябали в середине таблицы в Лига Европ проигрывая всякому мусору вроде Анжи и Зениту.
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