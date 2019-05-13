Сульшер назвал цель для "Юнайтед" на следующий сезон

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер обозначил для своей команды цель на следующий сезон.

Сезон 2018/19 "красные дьяволы" завершили домашним поражением от "Кардиффа" со счетом 0:2. "Юнайтед" финишировал в Премьер-Лиге только шестым, оставшись без Лиги Чемпионов.



Отставание "Юнайтед" от взявшего титул "Манчестер Сити" составило колоссальные 32 очка, и Сульшер не надеется отыграть такую дистанцию за один сезон.



"Последние пара месяцев были крайне сложными для команды, клуба и игроков. Более или менее, единственный позитив сегодня — это то, что сезон завершен. Мы встретимся снова 1 июля и будем работать над возвращением туда, где мы должны быть".



"Чтобы выйти на уровень лидеров, потребуется много времени. Наша краткосрочная цель — сосредоточиться на лиге и попасть в топ-4".



"Лига Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги дадут нам возможность выиграть трофей, потому что "Манчестер Юнайтед" не может много лет оставаться без трофеев. В прошлом Жозе (Моуриньо) выиграл Лигу Европы, и это реалистична цель для нас".



"В лиге мы уступили много очков двум лидерам, и эти двое были превосходны. Они выступили абсолютно исключительным образом. Но мы в пяти или шести очках позади "Арсенала", "Тоттенхэма", "Челси" — это те, кого мы определенно можем нагнать, а также нам нельзя никого подпустить к себе сзади", — сообщил Сульшер BBC Radio 5 Live.