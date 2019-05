Светская хроника за понедельник

ПСЖ и "Интер" сражаются за Ромелу Лукаку. Четыре клуба из топ-6 претендуют на Харри Магуайра. "Ювентус" хочет Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Владелец "Челси" Роман Абрамович видит в полузащитнике "Барселоны" Филиппе Коутиньо возможную замену для Эдена Азара. (Cadena SER)



Нападающий "Челси" Оливье Жиру заинтересовал "Ниццу". (Daily Express)



"Атлетико" и ПСЖ готовы сойтись в битве за нападающего "Эвертона" Ришарлисона, оцениваемого в 70 миллионов фунтов. (Daily Mirror)



ПСЖ и "Интер" сражаются за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. (Daily Express)



ПСЖ сделал предложение голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа. (Daily Express)



"Спортинг" хочет минимум 60 млн. фунтов от "Юнайтед" за полузащитника Бруну Фернандеша. (Daily Mirror)



Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отказал "Юнайтед". (The Sun)



"Бенфика" попросила у "Юнайтед" 52 млн. фунтов за 21-летнего защитника Рубена Диаса. (The Sun)



"Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Юнайтед" сражаются за защитника "Лестера" Харри Магуайра, оцениваемого в 60 млн. фунтов. (The Sun)



"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с Андре Гомешем и теперь надеется выкупить полузащитника у "Барселоны" за 26 млн. фунтов. (Daily Star)



"Тоттенхэм" следит за юным полузащитником "Бенфики" Жедсоном Фернандешем, оцениваемым в 35 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Вест Хэм" начал переговоры о приобретении полузащитника "Реала" Дани Себаллоса за 20 млн. фунтов. (Daily Express)



"Вест Хэм" не исключает продажу полузащитника Деклана Райса грядущим летом. (Daily Mirror)



"Кристал Пэлас" хочет выкупить нападающего Мичи Батшуайи у "Челси". (The Telegraph)



"Пэлас" установил цену в 80 млн. фунтов за вингера Уилфрида Заху. (Daily Mirror)



"Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" хотят голкипера "Ниццы" Вальтера Бенитеса. (Goal)



Голкипер Асмир Бегович собирается покинуть "Челси" из-за дефицита игрового времени. (Daily Mail)



Другое



"Ювентус" забраковал кандидатуру Жозе Моуриньо и желает видеть в качестве сменщика Массимилиано Аллегри на посту главного тренера Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма". (Corriere dello Sport)



На стартовавшей неделе главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес проведет решающую встречу с владельцем клуба Майком Эшли. (Daily Mail)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был настолько зол после поражения 0:2 от "Кардиффа", что отменил встречу с игроками для подведения итогов сезона. (The Sun)



"Челси" обратился за визой для молодого Мейсона Маунта в Японию, куда "синие" отправятся в предсезонное турне. (The Sun)



Экс-нападающий "Арсенала" и "Юнайтед" Робин Ван Перси завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет. (The Sun)



Игроки "Сити" разделят бонус в 20 млн. фунтов, если к титулу Премьер-Лиги и Кубку Лиги добавят еще и Кубок Англии. (The Sun)