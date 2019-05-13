Светская хроника за понедельник
ПСЖ и "Интер" сражаются за Ромелу Лукаку. Четыре клуба из топ-6 претендуют на Харри Магуайра. "Ювентус" хочет Маурисио Почеттино. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
Владелец "Челси" Роман Абрамович видит в полузащитнике "Барселоны" Филиппе Коутиньо возможную замену для Эдена Азара. (Cadena SER)
Нападающий "Челси" Оливье Жиру заинтересовал "Ниццу". (Daily Express)
"Атлетико" и ПСЖ готовы сойтись в битве за нападающего "Эвертона" Ришарлисона, оцениваемого в 70 миллионов фунтов. (Daily Mirror)
ПСЖ и "Интер" сражаются за нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. (Daily Express)
ПСЖ сделал предложение голкиперу "Юнайтед" Давиду Де Хеа. (Daily Express)
"Спортинг" хочет минимум 60 млн. фунтов от "Юнайтед" за полузащитника Бруну Фернандеша. (Daily Mirror)
Вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отказал "Юнайтед". (The Sun)
"Бенфика" попросила у "Юнайтед" 52 млн. фунтов за 21-летнего защитника Рубена Диаса. (The Sun)
"Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" и "Юнайтед" сражаются за защитника "Лестера" Харри Магуайра, оцениваемого в 60 млн. фунтов. (The Sun)
"Тоттенхэм" согласовал условия личного контракта с Андре Гомешем и теперь надеется выкупить полузащитника у "Барселоны" за 26 млн. фунтов. (Daily Star)
"Тоттенхэм" следит за юным полузащитником "Бенфики" Жедсоном Фернандешем, оцениваемым в 35 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Вест Хэм" начал переговоры о приобретении полузащитника "Реала" Дани Себаллоса за 20 млн. фунтов. (Daily Express)
"Вест Хэм" не исключает продажу полузащитника Деклана Райса грядущим летом. (Daily Mirror)
"Кристал Пэлас" хочет выкупить нападающего Мичи Батшуайи у "Челси". (The Telegraph)
"Пэлас" установил цену в 80 млн. фунтов за вингера Уилфрида Заху. (Daily Mirror)
"Вулверхэмптон", "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас" хотят голкипера "Ниццы" Вальтера Бенитеса. (Goal)
Голкипер Асмир Бегович собирается покинуть "Челси" из-за дефицита игрового времени. (Daily Mail)
Другое
"Ювентус" забраковал кандидатуру Жозе Моуриньо и желает видеть в качестве сменщика Массимилиано Аллегри на посту главного тренера Маурисио Почеттино из "Тоттенхэма". (Corriere dello Sport)
На стартовавшей неделе главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес проведет решающую встречу с владельцем клуба Майком Эшли. (Daily Mail)
Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был настолько зол после поражения 0:2 от "Кардиффа", что отменил встречу с игроками для подведения итогов сезона. (The Sun)
"Челси" обратился за визой для молодого Мейсона Маунта в Японию, куда "синие" отправятся в предсезонное турне. (The Sun)
Экс-нападающий "Арсенала" и "Юнайтед" Робин Ван Перси завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет. (The Sun)
Игроки "Сити" разделят бонус в 20 млн. фунтов, если к титулу Премьер-Лиги и Кубку Лиги добавят еще и Кубок Англии. (The Sun)
13.05.2019 10:20
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Последние комментарии:
Сук, да неужели Азар уйдет, епрст.
Я так хо ел, чтобы он закончил в челси, как дрогс... Победой в лч, а там делаешь что хочешь... Но походу не судьба, жаль,(
Думаю у азара ещё лет 7 карьеры есть и как знать, где будет этот челси в течении 7 лет.
Но согласен, что в реале за это время шансов пожалуй поболее будет на ушастого.
Но и забавно будет если он уйдёт из челси за лч, так её и не выиграв, а челси выиграет без него,, (((
Азару в любом случае буду желать удачи. Легенла(
(ответить)
Бля в новой серии опять никого из основных герое не захуярят? Что за дичь.
(ответить)
​​Ливерпуль проиграл только одной команде на Энфилде в этом сезоне во всех соревнованиях.
И эта команда - Челси.
Кек
(ответить)
Владелец "Челси" Роман Абрамович видит в полузащитнике "Барселоны" Филиппе Коутиньо возможную замену для Эдена Азара. (Cadena SER)
смешно будет. Пулисик ясен не замена, есть Аякс, Захи, Санчо сейчас им-, если бан отложат канеш:)
(ответить)
Голкипер Асмир Бегович собирается покинуть "Челси" из-за дефицита игрового времени. (Daily Mail)
Он же уже пару лет как в Борнмуте.
"Кристал Пэлас" хочет выкупить нападающего Мичи Батшуайи у "Челси". (The Telegraph)
И в обратном направлении Заа и Ван Анхольт. Норм бы.
Владелец "Челси" Роман Абрамович видит в полузащитнике "Барселоны" Филиппе Коутиньо возможную замену для Эдена Азара. (Cadena SER)
А впрочем нам песда.
(ответить)
где там колбасники чемпик празднуют?
Куда им бокальчик желтенькой пенной поднести?
(ответить)
Зачем Коутинио лучше Заху купите за теже деньги и больше пользы будет 100%.
Магуаир из Лестера хорош но нахера тогда с Луйзом на 2 года контракт подписали?
(ответить)
24.09.2018 11:19 #
mikkiynwa
Колбасники, где будем праздновать чемпионство?
Конкурентов у нас как бы за 1 место уже нет.
Все слились.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/65450/?c=1#c6725632
(ответить)
(ответить)
Че как думаете портленд накажет гсв?????))
(ответить)
У местной фауны моча в организме на осталось наверное,чтобы дальше поливать колбасников с вторым местом 97 очками
(ответить)
Ван Перси классный был игрок. Пенсам отгрузил 5-ку мячей. И в одиночку Блэкберн, Стоук, Мю, Сандерленд, Тоттенхэм и Чарльтон уничтожал
(ответить)
Всем что позуй на 5 серию ип?
(ответить)
е мы имеем
Лучшая защита сезона 22 пропущенных. Самое большой количество сухих матчей - 21, золотая перчатка у гк. Два лучших бомбардира сезона - по 22 гола. Лучший футболист сезона. Лучший ассистент Трент чи не? 97 очей. Всего одно поражение за сезон.
И заслуженное второй место и золотой страпон по итогам.
А
Х
У
Е
Н
Н
О
(ответить)
Бран король семи, арья завалит дени,дени выепала всю гавань. джейме вальнет эурона ,павука казнят через дракарис, клиганы попездятся, но победит дружба
(ответить)
в общем, ттх, только попробуйте не взять лч, фапл вам этого не простит
(ответить)
теперь из-за VAR Взрывллаху не нападать даже на один пенальти
(ответить)
Жду летом Рейну, Клайна, Ауара/Ндомбеле и Сарра
(ответить)
Андрэ Гомеш это гуд. Толковый опорник необходим. Слишком много голов в этом сезоне пропустили из центральной зоны. Ваньяма и Дайер пол сезона травмированы и их форма вызывает опасения. Наверняка летом кто то уйдет. Скорее всего Ваньяма.
(ответить)
https://youtu.be/F_ll92cXxOA
Месси перед каждым матчем пересматривает полюбэ
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Ой ненужна нам была эта АПЛ. Возможно, мы были слабее Сити в этом сезоне. След сезон точно наш. Изи лч в ярости разъебем Шпор.
Состав на след сезон:
вратарь топ
защитники - края молодые , цз-лучший в мире+Де Лигт —-Оборона не пропускает ващееее.
пзщ - кейта фабиньо вейн хендерсон - можно еще двух в эту зону и топово будет, нам пзщ в приципе для сдерживания. Наша игра закидка на Солаха и Мане.
Атаки - имба ебаная Салах в огне, Мане в огне, Фирма - лучшая ложная девятка, замена Шакири и др
Следующий сезон точно наш.
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