Яя Туре опроверг заявление Селюка о завершении карьеры

Яя Туре Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг заявление своего агента Дмитрия Селюка о завершении игровой карьеры.

На днях Селюк поведал, что Туре уже сыграл свой последний матч и теперь собирается попробовать себя в качестве тренера.

Меж тем, Яя оказался неожиданным гостем на "Амекс Стэдиум", где в воскресенье "горожане" одержали победу 1:4 над "Брайтоном" и оформили чемпионство в Премьер-Лиге.

36-летний ивуариец даже поучаствовал в праздновании с командой Хосепа Гвардиолы и, пользуясь случаем, опроверг слова Селюка.

"Недавно насчет моего будущего произошла большая путаница. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и все еще собираюсь играть несколько лет".

"Да, я заинтересован в том, чтобы получить тренерскую лицензию, но тренерская работа — это не то, о чем я сейчас думаю".

"Сейчас я готов и сосредоточен, чтобы откликнуться на новый вызов и снова играть в футбол! И не переживайте — когда придет время, я объявлю о завершении карьеры лично и официально!" — написал Туре в твиттере.


Метки Манчестер Сити, Туре

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1038

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lampard78 13.05.2019 11:12 # lampard78
    Не все ещё тортики сожрал.

    (ответить)

  2. ben-arfa 13.05.2019 10:49 # ben-arfa
    Какая же мразь этот Селюк, без таких уродов футбол стал бы лучше!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: