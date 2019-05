Яя Туре опроверг заявление Селюка о завершении карьеры

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре опроверг заявление своего агента Дмитрия Селюка о завершении игровой карьеры.

На днях Селюк поведал, что Туре уже сыграл свой последний матч и теперь собирается попробовать себя в качестве тренера.



Меж тем, Яя оказался неожиданным гостем на "Амекс Стэдиум", где в воскресенье "горожане" одержали победу 1:4 над "Брайтоном" и оформили чемпионство в Премьер-Лиге.



36-летний ивуариец даже поучаствовал в праздновании с командой Хосепа Гвардиолы и, пользуясь случаем, опроверг слова Селюка.



"Недавно насчет моего будущего произошла большая путаница. Я бы хотел прояснить, что люблю футбол и все еще собираюсь играть несколько лет".



"Да, я заинтересован в том, чтобы получить тренерскую лицензию, но тренерская работа — это не то, о чем я сейчас думаю".



"Сейчас я готов и сосредоточен, чтобы откликнуться на новый вызов и снова играть в футбол! И не переживайте — когда придет время, я объявлю о завершении карьеры лично и официально!" — написал Туре в твиттере.





