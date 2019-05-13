Доктора "Кристал Пэлас" оскорбил трехлетний мальчик
Доктор "Кристал Пэлас" Зафар Икбал и его семья подверглись расистским оскорблениям со стороны трехлетнего мальчика перед матчем "орлов" против "Борнмута" в воскресенье.
Сезон Премьер-Лиги 2018/19 "Пэлас" завершил настоящей голевой феерией, обыграв "вишенок" в домашних стенах со счетом 5:3.
Однако для Икбала, возглавляющего медицинский штаб "орлов", этот праздник оказался испорчен. В серии твитов Зафар рассказал, как юный фанат назвал его и двух его детей словом "pakis" ("пакистанцы" в оскорбительной форме).
"Опустошен и лишен дара речи. Впервые взял двух своих младших детей на матч на "Селхерст Парк", и когда мы прошли несколько сотен ярдов по направлению стадиона, трехлетний мальчик закричал своему отцу: "Смотри, папочка, там какие-то пакистанцы". Его отец попытался отругать его. Расизм — это не только футбольная проблема".
"Я не знаю, как реагировать. Стоило ли мы отчитать трехлетнего ребенка? Стоило ли мне что-нибудь сделать с отцом, хотя я сам был с двумя детьми? В любом случае, сейчас я готовлюсь к матчу, и мне интересно, находится ли этот мальчик с родителями на трибунах..." — написал Икбал.
Добавим, что после этого матча "орлы" выпустили заявление в поддержку своего доктора, а также осудили любые проявления дискриминации.
13.05.2019 09:00
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Последние комментарии:
Этот Зафар должен радоваться, что еще не был в России...
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Расизм конечно хорошо и правильно что мальчик пользуется шансом. Нужен флешмоб где родители могут подсказывать детям что говорить - им за это ничего не будет они же дети.
Вот то, что его дети пздц уродливые носатые индусы - вот где плохо.
Ведь трехлетний мальчик мог сказать -"пап, смотри какая уродливая семья с душевнобольным отцом" и ему бы ничего не было.
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этот икбал раньше на колбасяунов работал, кстати
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Расизм - это когда человек стыдится своей нации или расы. Из всех этих жалоб становится ясно, что негры не хотели бы быть неграми, а пакистанцы - пакистанцами, а потому не любят когда им об этом напоминают.
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расстреливать его каждый день в течение 7 лет насмерть.
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Красавчик ребенок, истинный англичанин! Давно говорю, что за такими детьми будущее. Он еще 11 лет может называть негров неграми и никакая позорная ФА ничего ему не сможет предъявить.
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вчера расизм это когда негра называешь негром
сегодня расизм это когда к человеку обращаешься по его нации
завтра расизм это когда пьёшь из бокала другого цвета, чем твоя кожа.
STOP RACISM!
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Надо было ушатать маленького ублюдка за это.
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50 фофанов этому мелкому расисту
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Теперь всей семьей к психологу придется ходить.
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Справа бывшая безвиза и по совместимости болельщица бестрофейных ублюдков.
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Есть еще настоящие арии в этом мире :)
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Воспитанник Ливерпуля
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Сук, в голос с этих неженок, которых "лишает дара речи" трехлетний пацан словами пакистанцы
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крикнул пакистанцам, что они пакистанцы-расизм.
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