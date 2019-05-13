Доктора "Кристал Пэлас" оскорбил трехлетний мальчик

Доктор "Кристал Пэлас" Зафар Икбал и его семья подверглись расистским оскорблениям со стороны трехлетнего мальчика перед матчем "орлов" против "Борнмута" в воскресенье.

Сезон Премьер-Лиги 2018/19 "Пэлас" завершил настоящей голевой феерией, обыграв "вишенок" в домашних стенах со счетом 5:3.



Однако для Икбала, возглавляющего медицинский штаб "орлов", этот праздник оказался испорчен. В серии твитов Зафар рассказал, как юный фанат назвал его и двух его детей словом "pakis" ("пакистанцы" в оскорбительной форме).



"Опустошен и лишен дара речи. Впервые взял двух своих младших детей на матч на "Селхерст Парк", и когда мы прошли несколько сотен ярдов по направлению стадиона, трехлетний мальчик закричал своему отцу: "Смотри, папочка, там какие-то пакистанцы". Его отец попытался отругать его. Расизм — это не только футбольная проблема".



"Я не знаю, как реагировать. Стоило ли мы отчитать трехлетнего ребенка? Стоило ли мне что-нибудь сделать с отцом, хотя я сам был с двумя детьми? В любом случае, сейчас я готовлюсь к матчу, и мне интересно, находится ли этот мальчик с родителями на трибунах..." — написал Икбал.



Добавим, что после этого матча "орлы" выпустили заявление в поддержку своего доктора, а также осудили любые проявления дискриминации.



