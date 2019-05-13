Доктора "Кристал Пэлас" оскорбил трехлетний мальчик

Доктор Зафар Икбал Доктор "Кристал Пэлас" Зафар Икбал и его семья подверглись расистским оскорблениям со стороны трехлетнего мальчика перед матчем "орлов" против "Борнмута" в воскресенье.

Сезон Премьер-Лиги 2018/19 "Пэлас" завершил настоящей голевой феерией, обыграв "вишенок" в домашних стенах со счетом 5:3.

Однако для Икбала, возглавляющего медицинский штаб "орлов", этот праздник оказался испорчен. В серии твитов Зафар рассказал, как юный фанат назвал его и двух его детей словом "pakis" ("пакистанцы" в оскорбительной форме).

"Опустошен и лишен дара речи. Впервые взял двух своих младших детей на матч на "Селхерст Парк", и когда мы прошли несколько сотен ярдов по направлению стадиона, трехлетний мальчик закричал своему отцу: "Смотри, папочка, там какие-то пакистанцы". Его отец попытался отругать его. Расизм — это не только футбольная проблема".

"Я не знаю, как реагировать. Стоило ли мы отчитать трехлетнего ребенка? Стоило ли мне что-нибудь сделать с отцом, хотя я сам был с двумя детьми? В любом случае, сейчас я готовлюсь к матчу, и мне интересно, находится ли этот мальчик с родителями на трибунах..." — написал Икбал.

Добавим, что после этого матча "орлы" выпустили заявление в поддержку своего доктора, а также осудили любые проявления дискриминации.

Доктор Зафар Икбал с семьей


Метки Кристал Пэлас, расизм

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. infamous 13.05.2019 09:47 # infamous
    Этот Зафар должен радоваться, что еще не был в России...

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  2. rj1992 13.05.2019 09:32 # rj1992
    Расизм конечно хорошо и правильно что мальчик пользуется шансом. Нужен флешмоб где родители могут подсказывать детям что говорить - им за это ничего не будет они же дети.
    Вот то, что его дети пздц уродливые носатые индусы - вот где плохо.
    Ведь трехлетний мальчик мог сказать -"пап, смотри какая уродливая семья с душевнобольным отцом" и ему бы ничего не было.

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  3. hammersmith 13.05.2019 09:31 # hammersmith
    этот икбал раньше на колбасяунов работал, кстати

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  4. dragonishka 13.05.2019 09:23 # dragonishka
    Расизм - это когда человек стыдится своей нации или расы. Из всех этих жалоб становится ясно, что негры не хотели бы быть неграми, а пакистанцы - пакистанцами, а потому не любят когда им об этом напоминают.

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  5. dr-b1ack 13.05.2019 09:21 # dr-b1ack
    расстреливать его каждый день в течение 7 лет насмерть.

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  6. superglor 13.05.2019 09:16 # superglor
    Красавчик ребенок, истинный англичанин! Давно говорю, что за такими детьми будущее. Он еще 11 лет может называть негров неграми и никакая позорная ФА ничего ему не сможет предъявить.

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  7. pistolero-lfc 13.05.2019 09:15 # pistolero-lfc
    вчера расизм это когда негра называешь негром
    сегодня расизм это когда к человеку обращаешься по его нации
    завтра расизм это когда пьёшь из бокала другого цвета, чем твоя кожа.

    STOP RACISM!

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  8. ofori-twumasi 13.05.2019 09:14 # ofori-twumasi
    Надо было ушатать маленького ублюдка за это.

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  9. chebrec 13.05.2019 09:13 # chebrec
    50 фофанов этому мелкому расисту

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  10. ofori-twumasi 13.05.2019 09:12 # ofori-twumasi
    Теперь всей семьей к психологу придется ходить.

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  11. leon-britton 13.05.2019 09:10 # leon-britton
    Справа бывшая безвиза и по совместимости болельщица бестрофейных ублюдков.

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  12. kukuruzzo 13.05.2019 09:09 # kukuruzzo
    Есть еще настоящие арии в этом мире :)

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  13. shakur 13.05.2019 09:08 # shakur
    Воспитанник Ливерпуля

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  14. liverfun 13.05.2019 09:07 # liverfun
    Сук, в голос с этих неженок, которых "лишает дара речи" трехлетний пацан словами пакистанцы

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  15. rap-woiska 13.05.2019 09:02 # rap-woiska
    крикнул пакистанцам, что они пакистанцы-расизм.

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