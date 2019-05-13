"Астон Вилла" собирается выкупить Абрахэма, если выйдет в Премьер-Лигу

Тэмми Абрахэм В случае выхода в Премьер-Лигу "Астон Вилла" постарается выкупить нападающего Тэмми Абрахэма у "Челси" за 25 миллионов фунтов.

В минувшую субботу арендуемый у "Челси" нападающий забил свой 26-й гол в этом сезоне, позволив "Астон Вилле" выиграть первую встречу с "Лидсом" (2:1) и приблизиться к финалу плей-офф Чемпионшипа.

По информации The Telegraph, у 21-летнего англичанина есть все шансы задержаться на "Вилла Парк", но только если команда Дина Смита сможет вернуться в Премьер-Лигу после трех лет перерыва.

"Моя цель — забить 30 голов за сезон, и я продолжаю к ней идти. Это был великолепный сезон, каждый поддерживал меня здесь и верил в меня".

"Когда люди верят в тебя, ты получаешь дополнительную уверенность. Я бы хотел думать, что эта команда готова для Премьер-Лиги. Мы проделали большой путь, но нужно продолжать двигаться".

"Мы на полпути к цели, и нас ждет матч огромной важности во вторник. У нас отличная команда, и нам просто нужно найти способ победить их", — сообщил Абрахэм после первой встречи с "дроздами".


Метки Абрахэм, Астон Вилла, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. ofori-twumasi 13.05.2019 09:42 # ofori-twumasi
    Смешные ребята. С чего они решили, что им его продадут? Могут аренду продлит в крайнем случае, чтоб парень поиграл в АПЛ еще сезон.

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  2. chebrec 13.05.2019 09:15 # chebrec
    Так так так очередной топарик аристократов

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  3. pistolero-lfc 13.05.2019 08:51 # pistolero-lfc
    а Чулсе не продадут. ибо чулсе

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  4. avdeev 13.05.2019 08:42 # avdeev
    Они Вест бром обыграли, исправьте.

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  5. gunnerfromvlad 13.05.2019 08:41 # gunnerfromvlad
    Астон Вилла с Лидсом не играла

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  6. john-jones 13.05.2019 08:02 # john-jones
    Вместо толстого мешка Игуаина в старт на следующий сезон.

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