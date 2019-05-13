"Астон Вилла" собирается выкупить Абрахэма, если выйдет в Премьер-Лигу

В случае выхода в Премьер-Лигу "Астон Вилла" постарается выкупить нападающего Тэмми Абрахэма у "Челси" за 25 миллионов фунтов.

В минувшую субботу арендуемый у "Челси" нападающий забил свой 26-й гол в этом сезоне, позволив "Астон Вилле" выиграть первую встречу с "Лидсом" (2:1) и приблизиться к финалу плей-офф Чемпионшипа.



По информации The Telegraph, у 21-летнего англичанина есть все шансы задержаться на "Вилла Парк", но только если команда Дина Смита сможет вернуться в Премьер-Лигу после трех лет перерыва.



"Моя цель — забить 30 голов за сезон, и я продолжаю к ней идти. Это был великолепный сезон, каждый поддерживал меня здесь и верил в меня".



"Когда люди верят в тебя, ты получаешь дополнительную уверенность. Я бы хотел думать, что эта команда готова для Премьер-Лиги. Мы проделали большой путь, но нужно продолжать двигаться".



"Мы на полпути к цели, и нас ждет матч огромной важности во вторник. У нас отличная команда, и нам просто нужно найти способ победить их", — сообщил Абрахэм после первой встречи с "дроздами".