Клопп: "Мы снова попробуем выиграть Премьер-Лигу"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что в следующем сезоне его команда предпримет новую попытку выиграть Премьер-Лигу.

В воскресенье "красные" одержали свою 30-ю победу в этом сезоне Премьер-Лиги и финишировали с 97 очками, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы опередить "Манчестер Сити". Однако Клопп совершенно не унывает.

"Я не переживаю. Мы сыграли этот сезон так, как сыграли. В следующем сезоне мы сыграем другой сезон. До тех пор пока "Сити" обладает своим мастерством и своей финансовой мощью, они никому не дадут легкой жизни. Это очевидно. Нам нужно быть очень, очень близкими к совершенству, чтобы выиграть Премьер-Лигу".

"Мы сделали невероятные шаги, но я все еще ожидаю большего от нас. К чему это нас приведет, я не знаю. Но если какая-либо возможность возникает в вашей жизни только однажды, то мне немного жаль вас".

"Мы способны значительно прибавить и поддерживать этот уровень много лет. Все зависит от того, как ты воспользуешься тем, что имеешь. Люди говорят, что мы уже 30 лет без титула, но у них есть проблемы поважнее".

"Мы попробуем снова. Это была наша первая попытка, и я думаю, это было довольно выразительно для первого раза. Это весьма особенный сезон, ведь вдобавок мы вышли в финал Лиги Чемпионов".

"Это одна из лучших команд, что когда-либо представляла "Ливерпуль", но мы выступаем в лиге, где много других хороших команд. Мы должны с этим смириться. Но мы попробуем снова, 100 процентов", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 07:00

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  1. tot35 13.05.2019 07:25 # tot35
    Снова...
    Снова...
    Снова...
    ..............
    Снова.
    Опять снова

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  2. mikkiynwa 13.05.2019 07:18 # mikkiynwa
    Лучший.

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  3. jack-willsher 13.05.2019 07:08 # jack-willsher
    Я не понимаю, чему хейтеры Ливерпуля так радуются. особенно тупые мумушники.
    На ваших глазах зарождается доминант АПЛ.
    Мансити превращается в ПСЖ, юве и Баварию, которые десятилетиями топ 1 за редким исключением
    И единственный клуб, который смог навязать им борьбу на всей дистанции сезона получает от вас волну хейта

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  4. iceteam 13.05.2019 07:07 # iceteam
    Мне казалось, что у него уже было 4 попытки, не?

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  5. jack-willsher 13.05.2019 07:07 # jack-willsher
    Фергюсен: "Мой рот снова попробует побороться за топ4 в следующем сезоне"&#128514;

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