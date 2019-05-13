Клопп: "Мы снова попробуем выиграть Премьер-Лигу"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что в следующем сезоне его команда предпримет новую попытку выиграть Премьер-Лигу.

В воскресенье "красные" одержали свою 30-ю победу в этом сезоне Премьер-Лиги и финишировали с 97 очками, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы опередить "Манчестер Сити". Однако Клопп совершенно не унывает.



"Я не переживаю. Мы сыграли этот сезон так, как сыграли. В следующем сезоне мы сыграем другой сезон. До тех пор пока "Сити" обладает своим мастерством и своей финансовой мощью, они никому не дадут легкой жизни. Это очевидно. Нам нужно быть очень, очень близкими к совершенству, чтобы выиграть Премьер-Лигу".



"Мы сделали невероятные шаги, но я все еще ожидаю большего от нас. К чему это нас приведет, я не знаю. Но если какая-либо возможность возникает в вашей жизни только однажды, то мне немного жаль вас".



"Мы способны значительно прибавить и поддерживать этот уровень много лет. Все зависит от того, как ты воспользуешься тем, что имеешь. Люди говорят, что мы уже 30 лет без титула, но у них есть проблемы поважнее".



"Мы попробуем снова. Это была наша первая попытка, и я думаю, это было довольно выразительно для первого раза. Это весьма особенный сезон, ведь вдобавок мы вышли в финал Лиги Чемпионов".



"Это одна из лучших команд, что когда-либо представляла "Ливерпуль", но мы выступаем в лиге, где много других хороших команд. Мы должны с этим смириться. Но мы попробуем снова, 100 процентов", — цитирует Клоппа The Guardian.