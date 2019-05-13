Болельщики "Юнайтед" оскорбили Погба

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков своего клуба после поражения 0:2 от "Кардиффа".

Сезон 2018/19 "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, напоследок потерпев домашнее поражение от вылетевшей из Премьер-Лиги команды.

После финального свистка Погба, ставший лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "Юнайтед" в этом сезоне, подошел к трибунам, пожал плечами и показал большой палец.

Как свидетельствуют многочисленные видео в социальных сетях, в ответ фанаты принялись выкрикивать оскорбительные слова ("f*****g s**t" и т.д.) и требовать от Поля "проявить больше уважения".

Останется ли этот матч последним для Погба за "Юнайтед", покажет время. Согласно слухам, Поль настроен перебраться в "Реал" грядущим летом.


Метки болельщики, видео, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2474

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. krasapshik 13.05.2019 07:13 # krasapshik
    Какая разница что там у середняков творится.

    (ответить)

  2. andrew10 13.05.2019 06:48 # andrew10
    Съебасос организуйте ему пж

    (ответить)

  3. xah 13.05.2019 06:38 # xah
    Черный хсос, ленивый нигра

    (ответить)

  4. tigerpool 13.05.2019 06:06 # tigerpool
    Удачи ему в ЛЕ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: