Болельщики "Юнайтед" оскорбили Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков своего клуба после поражения 0:2 от "Кардиффа".

Сезон 2018/19 "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, напоследок потерпев домашнее поражение от вылетевшей из Премьер-Лиги команды.



После финального свистка Погба, ставший лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "Юнайтед" в этом сезоне, подошел к трибунам, пожал плечами и показал большой палец.



Как свидетельствуют многочисленные видео в социальных сетях, в ответ фанаты принялись выкрикивать оскорбительные слова ("f*****g s**t" и т.д.) и требовать от Поля "проявить больше уважения".



Останется ли этот матч последним для Погба за "Юнайтед", покажет время. Согласно слухам, Поль настроен перебраться в "Реал" грядущим летом.





Paul Pogba was on the receiving end of some abuse at Old Trafford today after yet another poor performance.pic.twitter.com/uwk1nXPCTF