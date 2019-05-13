Болельщики "Юнайтед" оскорбили Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба подвергся оскорблениям со стороны болельщиков своего клуба после поражения 0:2 от "Кардиффа".
Сезон 2018/19 "красные дьяволы" завершили только на шестой позиции, напоследок потерпев домашнее поражение от вылетевшей из Премьер-Лиги команды.
После финального свистка Погба, ставший лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "Юнайтед" в этом сезоне, подошел к трибунам, пожал плечами и показал большой палец.
Как свидетельствуют многочисленные видео в социальных сетях, в ответ фанаты принялись выкрикивать оскорбительные слова ("f*****g s**t" и т.д.) и требовать от Поля "проявить больше уважения".
Останется ли этот матч последним для Погба за "Юнайтед", покажет время. Согласно слухам, Поль настроен перебраться в "Реал" грядущим летом.
Paul Pogba was on the receiving end of some abuse at Old Trafford today after yet another poor performance.pic.twitter.com/uwk1nXPCTF— Balls.ie (@ballsdotie) 12 мая 2019 г.
13.05.2019 06:00
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Какая разница что там у середняков творится.
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Съебасос организуйте ему пж
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Черный хсос, ленивый нигра
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Удачи ему в ЛЕ
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