Почеттино хочет изменить восприятие людьми "Тоттенхэма" победой в Лиге Чемпионов

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино убежден, что его клуб будет восприниматься люди по-другому, если выиграет Лигу Чемпионов.

Сыграв вничью с "Эвертоном" в воскресенье (2:2), "шпоры" четвертый сезон подряд финишировали в топ-4 Премьер-Лиги.

Вместе с тем в глазах многих "Тоттенхэм" сохраняет репутацию команды, которая никак не может выиграть трофей и оступается в решающие моменты. Это впечатление Почеттино жаждет исправить 1 июня в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Думаю, мы можем вписать свое имя в историю. Мы уже творим историю благодаря своим успехам. Если нам удастся выиграть Лигу Чемпионов, мы впишем свое имя в историю и изменим восприятие этого удивительного клуба".

"Конечно, клуб, болельщики и все мы должны сосредоточиться на том, каким образом нам выиграть финал. Это принципиальная цель, другой цели у нас сейчас уже нет", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2019 00:05

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  1. suddenly 13.05.2019 00:51 # suddenly
    Миха этим фото намекает, что в финале он сядет на бутылку?

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  2. beatboy 13.05.2019 00:28 # beatboy
    Cтрашно представить что будет с ливером, если чашку заберут пакет и ко

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  3. chebrec 13.05.2019 00:11 # chebrec
    Ничего себе он там пукан накаляет!!!

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