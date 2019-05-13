Почеттино хочет изменить восприятие людьми "Тоттенхэма" победой в Лиге Чемпионов
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино убежден, что его клуб будет восприниматься люди по-другому, если выиграет Лигу Чемпионов.
Сыграв вничью с "Эвертоном" в воскресенье (2:2), "шпоры" четвертый сезон подряд финишировали в топ-4 Премьер-Лиги.
Вместе с тем в глазах многих "Тоттенхэм" сохраняет репутацию команды, которая никак не может выиграть трофей и оступается в решающие моменты. Это впечатление Почеттино жаждет исправить 1 июня в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
"Думаю, мы можем вписать свое имя в историю. Мы уже творим историю благодаря своим успехам. Если нам удастся выиграть Лигу Чемпионов, мы впишем свое имя в историю и изменим восприятие этого удивительного клуба".
"Конечно, клуб, болельщики и все мы должны сосредоточиться на том, каким образом нам выиграть финал. Это принципиальная цель, другой цели у нас сейчас уже нет", — цитирует Почеттино Sky Sports.
13.05.2019 00:05
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Последние комментарии:
Миха этим фото намекает, что в финале он сядет на бутылку?
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Cтрашно представить что будет с ливером, если чашку заберут пакет и ко
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Ничего себе он там пукан накаляет!!!
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