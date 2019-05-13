Почеттино хочет изменить восприятие людьми "Тоттенхэма" победой в Лиге Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино убежден, что его клуб будет восприниматься люди по-другому, если выиграет Лигу Чемпионов.

Сыграв вничью с "Эвертоном" в воскресенье (2:2), "шпоры" четвертый сезон подряд финишировали в топ-4 Премьер-Лиги.



Вместе с тем в глазах многих "Тоттенхэм" сохраняет репутацию команды, которая никак не может выиграть трофей и оступается в решающие моменты. Это впечатление Почеттино жаждет исправить 1 июня в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".



"Думаю, мы можем вписать свое имя в историю. Мы уже творим историю благодаря своим успехам. Если нам удастся выиграть Лигу Чемпионов, мы впишем свое имя в историю и изменим восприятие этого удивительного клуба".



"Конечно, клуб, болельщики и все мы должны сосредоточиться на том, каким образом нам выиграть финал. Это принципиальная цель, другой цели у нас сейчас уже нет", — цитирует Почеттино Sky Sports.