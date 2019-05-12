Санчес извинился перед болельщиками "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес извинился перед болельщиками своего клуба за провальный сезон, а также сделал намек, что не собирается уходить с "Олд Траффорд".

Этот сезон получился провальным не только для "Юнайтед" в целом, но и для Санчеса лично. Самый высокооплачиваемый игрок Премьер-Лиги забил только один гол в 20 матчах чемпионата.



После поражения 2:0 от "Кардиффа" 30-летний чилиец подвел итоги этого сезона, а также назвал спекуляциями те разговоры, которые ведутся относительно его будущего.



"Это был очень тяжелый сезон. Болельщики — это те, кто заслуживают извинений, потому что они поддерживают тебя, что бы ни случилось".



"Лично мне не удалось играть так много, как я ожидал, из-за непредсказуемых травм. Пресса и люди спекулировали насчет вещей, которые даже не были правдой. Я всегда оставался профессионалом, во всех аспектах".



"Я приношу извинения фанатам за то, что не оправдал ваших ожиданий. Тем не менее, мы — "Манчестер Юнайтед"!



"Игроки и персонал спрашивают себя, делали ли мы правильные вещи и старались ли мы изо всех сил ради этой футболки".



"Я уверен, что однажды "Манчестер Юнайтед" снова станет тем клубом, которым был в прежние дни при Алексе Фергюсоне", — написал Санчес в инстаграме.