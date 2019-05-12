Сульшеру неловко перед фанатами "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что чувствовал себя неловко перед болельщиками после поражения 0:2 от "Кардиффа".

В заключительном матче сезона "красные дьяволы" потерпели поражение от уже вылетевшей из Премьер-Лиги команды.



Проиграв восемь из 12 последних матчей, "Юнайтед" финишировал только на шестой позиции и в 32 очках позади чемпиона. По мнению Сульшера, болельщики его клуба заслуживают лучшего.



"Мы не тот клуб, который должен финишировать шестым. Таково наше положение сейчас, но мы готовы работать над исправлением ситуации".



"Тебе почти неловко, когда после такого матча ты уходишь с поля и хлопаешь этим болельщикам и получаешь от них такую поддержку. На них держится клуб, здесь отличный фундамент, и мы непременно реабилитируемся".



"Никогда не знаешь, как все сложится, но шестое место — это не то, где мы хотим быть. Нам нужна сыгранная команда, определенная схема, а игроки должны набрать форму. Есть куча факторов, которые мы должны учесть".



"У нас хорошие игроки, для которых этот сезон получился непростым, и на то есть множество причин. Возможно, это их вина, наша вина или вина клуба. Каждый должен взглянуть на себя и сказать, что они могут играть лучше", — сообщил Сульшер Sky Sports.