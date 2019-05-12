Сульшеру неловко перед фанатами "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что чувствовал себя неловко перед болельщиками после поражения 0:2 от "Кардиффа".

В заключительном матче сезона "красные дьяволы" потерпели поражение от уже вылетевшей из Премьер-Лиги команды.

Проиграв восемь из 12 последних матчей, "Юнайтед" финишировал только на шестой позиции и в 32 очках позади чемпиона. По мнению Сульшера, болельщики его клуба заслуживают лучшего.

"Мы не тот клуб, который должен финишировать шестым. Таково наше положение сейчас, но мы готовы работать над исправлением ситуации".

"Тебе почти неловко, когда после такого матча ты уходишь с поля и хлопаешь этим болельщикам и получаешь от них такую поддержку. На них держится клуб, здесь отличный фундамент, и мы непременно реабилитируемся".

"Никогда не знаешь, как все сложится, но шестое место — это не то, где мы хотим быть. Нам нужна сыгранная команда, определенная схема, а игроки должны набрать форму. Есть куча факторов, которые мы должны учесть".

"У нас хорошие игроки, для которых этот сезон получился непростым, и на то есть множество причин. Возможно, это их вина, наша вина или вина клуба. Каждый должен взглянуть на себя и сказать, что они могут играть лучше", — сообщил Сульшер Sky Sports.


Метки Кардифф, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 22:35

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  1. mu93 12.05.2019 23:16 # mu93
    Погба,Лукаку,Смолинг,Джонс,Янг,Валенсия,Линделеф в сраку продать. купить отличных Дибалу, Варан, Ван Бисака, Кулибали. потом с ходу ЛЕ и АПЛ в кармане

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  2. quavo 12.05.2019 23:03 # quavo
    Prosto sebalsya

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  3. wolfsmensch 12.05.2019 22:52 # wolfsmensch
    срамота! уволят в конце августа(((

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  4. botan1k 12.05.2019 22:50 # botan1k
    Думаю к ноябрю уволят физрука

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  5. kos9k 12.05.2019 22:44 # kos9k
    "Мы не тот клуб, который должен финишировать шестым.

    согласен, обоссаная помойка заслуживала куда более низкое место

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  6. flamic 12.05.2019 22:42 # flamic
    Уволен!

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  7. van-der-slav 12.05.2019 22:39 # van-der-slav
    неловко должно быть вудворду, игрокам и прочим, но никак не сульшеру

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  8. layert 12.05.2019 22:39 # layert
    Не понимаю тех кто хейтит Сульшера. Великолепный тренер, дающий результат

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  9. flamic 12.05.2019 22:37 # flamic
    Защеканец

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