Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль", конкуренция с которым не позволила "горожанам" расслабиться после чемпионства в прошлом сезоне.

Выиграв Премьер-Лигу с трехзначным количеством очков в прошлом сезоне, в этой кампании "Сити" не расслабился и снова смог стать чемпионом.



Главной причиной, почему "горожане" не расслабились, Гвардиола называет "Ливерпуль". Еще ни один титул не давался Хосепу так тяжело в его карьере.



"В первую очередь я бы хотел поблагодарить "Ливерпуль". Спасибо вам большое. Они помогли нам, чтобы мы подгоняли себя и смогли улучшить свои стандарты с прошлого сезона. Конкуренция с такой командой подстегнула нас к тому, чего мы добились".



"Это невероятно. 198 очков за два сезона. Мы установили высокие стандарты в прошлом сезоне, но "Ливерпуль" постоянно держал нас в тонусе, не позволяя нам расслабиться в этом сезоне".



"Чтобы завоевать этот титул, нам пришлось одержать 14 побед подряд. На протяжении двух-трех месяцев мы понимали, что не можем потерять ни очка. Это самый сложный титул, что я пока что выигрывал в своей карьере", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.