Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль", конкуренция с которым не позволила "горожанам" расслабиться после чемпионства в прошлом сезоне.

Выиграв Премьер-Лигу с трехзначным количеством очков в прошлом сезоне, в этой кампании "Сити" не расслабился и снова смог стать чемпионом.

Главной причиной, почему "горожане" не расслабились, Гвардиола называет "Ливерпуль". Еще ни один титул не давался Хосепу так тяжело в его карьере.

"В первую очередь я бы хотел поблагодарить "Ливерпуль". Спасибо вам большое. Они помогли нам, чтобы мы подгоняли себя и смогли улучшить свои стандарты с прошлого сезона. Конкуренция с такой командой подстегнула нас к тому, чего мы добились".

"Это невероятно. 198 очков за два сезона. Мы установили высокие стандарты в прошлом сезоне, но "Ливерпуль" постоянно держал нас в тонусе, не позволяя нам расслабиться в этом сезоне".

"Чтобы завоевать этот титул, нам пришлось одержать 14 побед подряд. На протяжении двух-трех месяцев мы понимали, что не можем потерять ни очка. Это самый сложный титул, что я пока что выигрывал в своей карьере", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1604

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  1. superperez101 12.05.2019 22:43 # superperez101
    вместо тысяч слов

    https://ibb.co/0XGCf6R

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  2. mc-od 12.05.2019 22:25 # mc-od
    Лысый шарлатан - КОРОЛЬ! ))

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  3. kukuruzzo 12.05.2019 22:13 # kukuruzzo
    Гвардиола- Стас Михайлов, ливерпуль- твоя маман

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  4. superglor 12.05.2019 22:10 # superglor
    Три определяющих момента сезона

    1. МЮ выстоял 0:0
    2. Эвертон выстоял 0:0
    3. МЮ раздвинул ноги 0:2

    Это же каким ненавидимым клубом нужно быть чтобы весь регион Мерсисайда-Манкунии так посцал на ЛФК.

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  5. xin 12.05.2019 22:04 # xin
    Да ладно, никто особо даже не сопротивлялся. Отдавали халявные очки. Особенно бездарные середняки с пригорода.

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  6. wolfsmensch 12.05.2019 22:02 # wolfsmensch
    норм-норм, на фапле бы не затерялся

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  7. chebrec 12.05.2019 22:01 # chebrec
    Тралит лысый шарлотан

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