Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль", конкуренция с которым не позволила "горожанам" расслабиться после чемпионства в прошлом сезоне.
Выиграв Премьер-Лигу с трехзначным количеством очков в прошлом сезоне, в этой кампании "Сити" не расслабился и снова смог стать чемпионом.
Главной причиной, почему "горожане" не расслабились, Гвардиола называет "Ливерпуль". Еще ни один титул не давался Хосепу так тяжело в его карьере.
"В первую очередь я бы хотел поблагодарить "Ливерпуль". Спасибо вам большое. Они помогли нам, чтобы мы подгоняли себя и смогли улучшить свои стандарты с прошлого сезона. Конкуренция с такой командой подстегнула нас к тому, чего мы добились".
"Это невероятно. 198 очков за два сезона. Мы установили высокие стандарты в прошлом сезоне, но "Ливерпуль" постоянно держал нас в тонусе, не позволяя нам расслабиться в этом сезоне".
"Чтобы завоевать этот титул, нам пришлось одержать 14 побед подряд. На протяжении двух-трех месяцев мы понимали, что не можем потерять ни очка. Это самый сложный титул, что я пока что выигрывал в своей карьере", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
12.05.2019 22:00
Просмотров: 1604
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
вместо тысяч слов
https://ibb.co/0XGCf6R
(ответить)
Лысый шарлатан - КОРОЛЬ! ))
(ответить)
Гвардиола- Стас Михайлов, ливерпуль- твоя маман
(ответить)
Три определяющих момента сезона
1. МЮ выстоял 0:0
2. Эвертон выстоял 0:0
3. МЮ раздвинул ноги 0:2
Это же каким ненавидимым клубом нужно быть чтобы весь регион Мерсисайда-Манкунии так посцал на ЛФК.
(ответить)
Да ладно, никто особо даже не сопротивлялся. Отдавали халявные очки. Особенно бездарные середняки с пригорода.
(ответить)
норм-норм, на фапле бы не затерялся
(ответить)
Тралит лысый шарлотан
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий