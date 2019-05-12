Сарри призвал уважать решение Азара

Наставник "Челси" Маурицио Сарри призвал отнестись с уважением к решению плеймейкера Эдена Азара насчет своего будущего.

В воскресенье против "Лестера" Азар сыграл свой, возможно, последний матч в Премьер-Лиге за "синих" — болельщики и медиа уверены, что Эдену не терпится присоединиться к "Реалу".



После безголевого матча на "Кинг Пауэр" Сарри заявил, что не хочет лишаться такого классного игрока, но призвал воздержаться от негативной реакции, если 28-летний бельгиец не захочет оставаться в "Челси".



"Мы знаем, что Эден очень важен для фанатов. Мы знаем, что Эден выступал здесь за "Челси" на протяжении семи сезонов. Он старался в каждом матче показывать свою лучшую игру, и сейчас настало время отнестись с уважением к его решению. Я надеюсь, он останется с нами".



"Сегодня Эден был уставшим, поэтому оказался в запасе. Мы пытались одержать победу, выпустив его на заключительные 25 минут", — цитирует Сарри Sky Sports.