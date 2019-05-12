Клопп: "Это только первый шаг для "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда сделала все возможное в этом сезоне Премьер-Лиги, и призвал рассматривать второе место как первый шаг в своем становлении.
Победа 2:0 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье позволила "красным" финишировать с 97 очками, однако "Манчестер Сити" набрал на один балл больше и оставил титул у себя.
На протяжении последних недель болельщики и эксперты указывали на матчи, где "Ливерпуль" мог добрать недостающие очки, однако Клопп не рассуждает таким образом.
"Люди, возможно, скажут, что мы могли сделать то или это, но в действительности это не так — я не думаю, что мы могли сделать больше. "Сити" моментами везло, моментами везло нам. Нам было важно оставаться в гонке и продолжать верить, и мы с этим справлялись".
"Когда твоим конкурентом является "Сити", это всегда сложно. Они не могли избавиться от нас, а мы не могли избавиться от них. Быть вторыми в Премьер-Лиге — это не совсем то, чего я хотел, но мы должны рассматривать это как первый шаг для этой команды".
"У нас есть три недели, чтобы подготовиться к финалу Лиги Чемпионов — давайте попробуем взять этот трофей".
"Мои поздравления "Манчестер Сити". Они тоже провели хороший сезон. За два последних года они набрали 198 очков. Неплохо! Мое уважение и мои поздравления", — сообщил Клопп Sky Sports.
12.05.2019 20:50
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Последние комментарии:
Моуриньо Анчелотти Ди Маттео Конте один шаг даже дубли
Клопп миллион шагов толку ноль в АПЛ
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Всё просто надо было набирать 99 очков. Но даже 97 очков за сезон - удивительно, сами посчитайте сколько команд набирало такое кол-во очков. Даже анбиттен почти был реален, если бы чуть-чуть подфартило против Сити.
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Жалко фанов Ливера кто то не доживет до медальки АПЛ,а кто то уже не дожил Простите не дай бог Просто по человечески жалко А все берете что то всех ...бете И так 30 лет плюс дурман 2005 ВСЕ....
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за 4 года в клубе они сделали только 1ый шаг?оООО
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Проиграть в финале ЛЧ Реалу, идущему за третей подряд победой, в составе с одним из лучших игроков в истории, и с Кариусом в воротах - простительно.
Набрать 97 очей и не стать чемпионом только потому, что Сити просто монстр - простительно.
Но слить второй год подряд финал ЛЧ, да еще и Тоттену (при всем уважении к Почетино и Шпорам) - это лютый зашквар.
Так шо Юра из Мадрида либо с кубком, либо в Базель.
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от души желаю ливерпулю победы в ЛЧ...заслужили
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Берем ЛЧ на закуску - а на следующий год ебем всех набирая 105 очков.
КЛОП ТОП!
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все верно, в следующем сезоне надо добавлять, команде есть куда расти
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УАХХААХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХААХАХАХАХАХАХ
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