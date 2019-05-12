Клопп: "Это только первый шаг для "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда сделала все возможное в этом сезоне Премьер-Лиги, и призвал рассматривать второе место как первый шаг в своем становлении.

Победа 2:0 над "Вулверхэмптоном" в воскресенье позволила "красным" финишировать с 97 очками, однако "Манчестер Сити" набрал на один балл больше и оставил титул у себя.



На протяжении последних недель болельщики и эксперты указывали на матчи, где "Ливерпуль" мог добрать недостающие очки, однако Клопп не рассуждает таким образом.



"Люди, возможно, скажут, что мы могли сделать то или это, но в действительности это не так — я не думаю, что мы могли сделать больше. "Сити" моментами везло, моментами везло нам. Нам было важно оставаться в гонке и продолжать верить, и мы с этим справлялись".



"Когда твоим конкурентом является "Сити", это всегда сложно. Они не могли избавиться от нас, а мы не могли избавиться от них. Быть вторыми в Премьер-Лиге — это не совсем то, чего я хотел, но мы должны рассматривать это как первый шаг для этой команды".



"У нас есть три недели, чтобы подготовиться к финалу Лиги Чемпионов — давайте попробуем взять этот трофей".



"Мои поздравления "Манчестер Сити". Они тоже провели хороший сезон. За два последних года они набрали 198 очков. Неплохо! Мое уважение и мои поздравления", — сообщил Клопп Sky Sports.