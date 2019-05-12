Алиссон получил "Золотую перчатку", Азар — награду лучшему плеймейкеру

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал обладателем "Золотой перчатки" по итогам сезона Премьер-Лиги 2018/19, а Эдену Азару досталась награда как лучшему плеймейкеру.

Победа 2:0 над "Вулверхэмптоном" в заключительном туре стала для Алиссона 21-м "сухим" матчем в этой кампании. Это не просто рекорд нынешнего сезона, а повторение второго лучшего показателя за всю историю Премьер-Лиги (также 21 был у Эдвина Ван дер Сара в 2008/09, больше — 24 — только у Петра Чеха в 2004/05).



Вторым лучшим голкипером в этом сезоне Премьер-Лиги стал голкипер чемпионской команды — Эдерсон из "Манчестер Сити", сохранивший свои ворота на замке 20 раз.



А рекордсменом сезона 2018/19 по количеству результативных передач стал Эден Азар, на одну опередив Райана Фрэйзера из "Борнмута". Награда лучшему плеймейкеру Премьер-Лиги переходит к игроку сборной Бельгии от его соотечественника Кевина Де Брюйне, ставшего лучшим год назад.



