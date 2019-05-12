Алиссон получил "Золотую перчатку", Азар — награду лучшему плеймейкеру

Эден Азар Голкипер "Ливерпуля" Алиссон стал обладателем "Золотой перчатки" по итогам сезона Премьер-Лиги 2018/19, а Эдену Азару досталась награда как лучшему плеймейкеру.

Победа 2:0 над "Вулверхэмптоном" в заключительном туре стала для Алиссона 21-м "сухим" матчем в этой кампании. Это не просто рекорд нынешнего сезона, а повторение второго лучшего показателя за всю историю Премьер-Лиги (также 21 был у Эдвина Ван дер Сара в 2008/09, больше — 24 — только у Петра Чеха в 2004/05).

Вторым лучшим голкипером в этом сезоне Премьер-Лиги стал голкипер чемпионской команды — Эдерсон из "Манчестер Сити", сохранивший свои ворота на замке 20 раз.

А рекордсменом сезона 2018/19 по количеству результативных передач стал Эден Азар, на одну опередив Райана Фрэйзера из "Борнмута". Награда лучшему плеймейкеру Премьер-Лиги переходит к игроку сборной Бельгии от его соотечественника Кевина Де Брюйне, ставшего лучшим год назад.

Алиссон


Метки Азар, Алиссон, Ливерпуль, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 20:25

Количество просмотров Просмотров: 2068

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  1. ezh28 12.05.2019 21:29 # ezh28
    Мне жаль Сити... Последний трофей...

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  2. only--liverpool 12.05.2019 20:45 # only--liverpool
    YNWA!!!!

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  3. brown-ale 12.05.2019 20:40 # brown-ale
    Завалили Ливерпуль наградами. Вот только не командными.

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  4. xin 12.05.2019 20:39 # xin
    Не повезло бразилам иметь таких топарей в один и тот же период.

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  5. firmino9 12.05.2019 20:35 # firmino9
    Топчики

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  6. silva77 12.05.2019 20:35 # silva77
    УАХАХАХАХ ЭТОТ ДЫРКА УАХАХАХАХАХАХА

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