Мане, Салах и Обамеянг разделили "Золотую бутсу" Премьер-Лиги
Оформив по дублю в заключительном туре Премьер-Лиги, нападающие Садио Мане из "Ливерпуля" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" смогли разделить "Золотую бутсу" с Мохамедом Салахом, лучшим бомбардиром и прошлого сезона.
В заключительный день сезона Обамеянг помог "Арсеналу" обыграть "Бернли", а Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вулверхэмптоном". В итоге оба игрока финишировали в споре бомбардиров с 22 голами — столько же и Салаха, одноклубника Садио.
Если бы сегодня нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил не раз, а тоже дважды, то стал бы четвертым совместным обладателем "Золотой бутсы" — но аргентинцу придется довольствоваться титулом.
Отметим, что 22 гола — это наименьший показатель для лучшего бомбардира в Премьер-Лиге с сезона 2010/11, когда Димитар Бербатов и Карлос Тевес отличились по 20 раз.
12.05.2019 20:00
Просмотров: 964
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм, Обама порадовал!
(ответить)
норм поссал на всяких сосалахов и манекенов, играл бы в основе, на изи положил бы 30
(ответить)
Да ну, Мане единственный красавчик все с игры забил. У это обэмы аж 4 с пенальти.
(ответить)
Забей Обама пеналь петухам, взял бы золотую бутсу единолично, а заодно затащил бы Арс в топ-4. Ну да ладно, теперь бы подтвердить бомбардирские качества в финале ЛЕ
(ответить)
Одмен поставил на фото своего ггшку. Орево.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий