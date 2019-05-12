Мане, Салах и Обамеянг разделили "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Оформив по дублю в заключительном туре Премьер-Лиги, нападающие Садио Мане из "Ливерпуля" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" смогли разделить "Золотую бутсу" с Мохамедом Салахом, лучшим бомбардиром и прошлого сезона.

В заключительный день сезона Обамеянг помог "Арсеналу" обыграть "Бернли", а Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вулверхэмптоном". В итоге оба игрока финишировали в споре бомбардиров с 22 голами — столько же и Салаха, одноклубника Садио.



Если бы сегодня нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил не раз, а тоже дважды, то стал бы четвертым совместным обладателем "Золотой бутсы" — но аргентинцу придется довольствоваться титулом.



Отметим, что 22 гола — это наименьший показатель для лучшего бомбардира в Премьер-Лиге с сезона 2010/11, когда Димитар Бербатов и Карлос Тевес отличились по 20 раз.