Мане, Салах и Обамеянг разделили "Золотую бутсу" Премьер-Лиги

Пьер-Эмерик Обамеянг Оформив по дублю в заключительном туре Премьер-Лиги, нападающие Садио Мане из "Ливерпуля" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала" смогли разделить "Золотую бутсу" с Мохамедом Салахом, лучшим бомбардиром и прошлого сезона.

В заключительный день сезона Обамеянг помог "Арсеналу" обыграть "Бернли", а Мане принес "Ливерпулю" победу над "Вулверхэмптоном". В итоге оба игрока финишировали в споре бомбардиров с 22 голами — столько же и Салаха, одноклубника Садио.

Если бы сегодня нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро забил не раз, а тоже дважды, то стал бы четвертым совместным обладателем "Золотой бутсы" — но аргентинцу придется довольствоваться титулом.

Отметим, что 22 гола — это наименьший показатель для лучшего бомбардира в Премьер-Лиге с сезона 2010/11, когда Димитар Бербатов и Карлос Тевес отличились по 20 раз.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Мане, Обамеянг, Премьер-Лига, Салах

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 20:00

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  1. arsenalekc 12.05.2019 20:13 # arsenalekc
    Норм, Обама порадовал!

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  2. reams 12.05.2019 20:13 # reams
    норм поссал на всяких сосалахов и манекенов, играл бы в основе, на изи положил бы 30

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  3. xin 12.05.2019 20:12 # xin
    Да ну, Мане единственный красавчик все с игры забил. У это обэмы аж 4 с пенальти.

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  4. urmat 12.05.2019 20:11 # urmat
    Забей Обама пеналь петухам, взял бы золотую бутсу единолично, а заодно затащил бы Арс в топ-4. Ну да ладно, теперь бы подтвердить бомбардирские качества в финале ЛЕ

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  5. electric 12.05.2019 20:03 # electric
    Одмен поставил на фото своего ггшку. Орево.

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