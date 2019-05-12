"Арсенал" третий сезон подряд финишировал за пределами топ-4

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" одержал первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, переиграв на выезде "Бернли" со счетом 1:3, но финишировал только пятым.

По сравнению с поражением от "Эвертона" в стартовом составе "бордовых" вышли Дуайт Макнейл и Джефф Хендрик, заменив Йоханна Берг Гудмундссона и Робби Брэйди.

Из стартового состава "канониров" на выездной матч Лиги Европы против "Валенсии" уцелели лишь Начо Монреаль и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В первом тайме "Арсенал" владел определенным преимуществом, однако свои моменты и свои хорошие отрезки были и у "Бернли". Ближе всех к голу оказался Крис Вуд, угодив в каркас ворот.

Зато во втором тайме гол случился уже на 52-й минуте. Обамеянг хладнокровно реализовал выход один на один после неудачного паса Джека Корка назад — 0:1.

На 63-й минуте Обамеянг оформил дубль, на дальней штанге замкнув ногой заброс Алекса Ивоби — 0:2. Однако почти сразу же Эшли Барнс точным ударом головой вернул "бордовых" в игру — 1:2.

Вскоре Обмеянг совершил невероятных промах с пары метров, упустив возможность стать единоличным обладателем "Золотой бутсы".

И все-таки еще один гол случился. Когда шло компенсированное время, появившийся на замену Эдди Нкетиа послал мяч между ног Тому Хитону — 1:3.

"Арсенал" напоследок одержал победу, причем выездную, прервав свою кошмарную серию из трех поражений и одной ничьей. "Канониры" только пятые, но их еще ждет финал Лиги Европы.

"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Бернли, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 19:40

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Последние комментарии:




  1. reams 12.05.2019 20:10 # reams
    Ауба-лучший нап АПЛ, какой же топ
    Нкетия забил последний гол сезона АПЛ-красиво

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  2. kukuruzzo 12.05.2019 20:09 # kukuruzzo
    трениришка возьмет ЛЕ, а пенсы с горя пойдут в щель мамаши чулси 88 на могиле ее папки

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  3. layert 12.05.2019 20:03 # layert
    Такая стабильность не может не радовать

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  4. urmat 12.05.2019 19:53 # urmat
    Ничего, в следующем будем 4-ми..

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  5. chelsea88 12.05.2019 19:52 # chelsea88
    ГЕИ на пятом месте
    Ахахах))))

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  6. dfp2112 12.05.2019 19:42 # dfp2112
    РАКИ 3Й ГОД ПОДРЯД

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