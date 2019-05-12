"Арсенал" третий сезон подряд финишировал за пределами топ-4

"Арсенал" одержал первую победу в пяти последних матчах Премьер-Лиги, переиграв на выезде "Бернли" со счетом 1:3, но финишировал только пятым.

По сравнению с поражением от "Эвертона" в стартовом составе "бордовых" вышли Дуайт Макнейл и Джефф Хендрик, заменив Йоханна Берг Гудмундссона и Робби Брэйди.



Из стартового состава "канониров" на выездной матч Лиги Европы против "Валенсии" уцелели лишь Начо Монреаль и Пьер-Эмерик Обамеянг.



В первом тайме "Арсенал" владел определенным преимуществом, однако свои моменты и свои хорошие отрезки были и у "Бернли". Ближе всех к голу оказался Крис Вуд, угодив в каркас ворот.



Зато во втором тайме гол случился уже на 52-й минуте. Обамеянг хладнокровно реализовал выход один на один после неудачного паса Джека Корка назад — 0:1.



На 63-й минуте Обамеянг оформил дубль, на дальней штанге замкнув ногой заброс Алекса Ивоби — 0:2. Однако почти сразу же Эшли Барнс точным ударом головой вернул "бордовых" в игру — 1:2.



Вскоре Обмеянг совершил невероятных промах с пары метров, упустив возможность стать единоличным обладателем "Золотой бутсы".



И все-таки еще один гол случился. Когда шло компенсированное время, появившийся на замену Эдди Нкетиа послал мяч между ног Тому Хитону — 1:3.



"Арсенал" напоследок одержал победу, причем выездную, прервав свою кошмарную серию из трех поражений и одной ничьей. "Канониры" только пятые, но их еще ждет финал Лиги Европы.



"Бернли" — "Арсенал". Отчет о матче