"Тоттенхэм" пришел к финишу четвертым
"Тоттенхэм" не смог завершить сезон Премьер-Лиги на третьем месте и вынужден довольствоваться четвертой строчкой из-за ничьей 2:2 против "Эвертона".
Относительно захватывающего камбэка против "Аякса" в Лиге Чемпионов главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял половину полевых игроков, на сей раз доверившись Кайлу Уолкер-Питерсу, Бену Дэвису, Эрику Дайеру, Эрику Ламеле и Фернандо Льоренте.
В старте у "ирисок" появились Йерри Мина, Тео Уолкотт и Дженк Тосун, заменив Шеймуса Коулмена, Ришарлисона и Доминика Калверт-Левина.
Хозяевам потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. "Эвертон" не смог отбиться после розыгрыша углового у своих ворот, и Дайер с нескольких метров поразил цель — 1:0.
Провалив начало матча, в дальнейшем гости смогли восстановить игру, однако ожидание результативного ответа сильно затянулось. За 20 минут до конца Тео Уолкотт и Дженк Тосун помогли "Эвертону" повести в счете.
"Тоттенхэм" отказался мириться с поражением в заключительном домашнем матче сезона, и на 75-й минуте Кристиан Эриксен отличным ударом со штрафного установил окончательный счет — 2:2.
Не сумев победить, "Тоттенхэм" финишировал только на четвертой строчке вместо третьей. "Эвертон" — только восьмой, однако игра команды Марку Силвы в концовке сезона определенно внушает оптимизм.
"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче
12.05.2019 19:25
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Последние комментарии:
С настроем на игру были определенные проблемы. Включались в игру эпизодами, а остальное время, как принято говорить "катали вату". Вообщем то это и ожидалось. Все эмоции были выплеснуты в Амстердаме. Да и 3е место было слабоватым стимулом. Но задача на сезон выполнена. Место в ЛЧ обеспечено и сезон может стать только еще лучше.
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Вот они настоящие короли нынешнего Ландана.
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Нуу, вот это неожиданно, заслужили лучшего, уж точно выше блевотного синего ведра пацаны, не повезло
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Все равно напрямую в ЛЧ попадут
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