"Тоттенхэм" пришел к финишу четвертым

"Тоттенхэм" не смог завершить сезон Премьер-Лиги на третьем месте и вынужден довольствоваться четвертой строчкой из-за ничьей 2:2 против "Эвертона".

Относительно захватывающего камбэка против "Аякса" в Лиге Чемпионов главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино поменял половину полевых игроков, на сей раз доверившись Кайлу Уолкер-Питерсу, Бену Дэвису, Эрику Дайеру, Эрику Ламеле и Фернандо Льоренте.



В старте у "ирисок" появились Йерри Мина, Тео Уолкотт и Дженк Тосун, заменив Шеймуса Коулмена, Ришарлисона и Доминика Калверт-Левина.



Хозяевам потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. "Эвертон" не смог отбиться после розыгрыша углового у своих ворот, и Дайер с нескольких метров поразил цель — 1:0.



Провалив начало матча, в дальнейшем гости смогли восстановить игру, однако ожидание результативного ответа сильно затянулось. За 20 минут до конца Тео Уолкотт и Дженк Тосун помогли "Эвертону" повести в счете.



"Тоттенхэм" отказался мириться с поражением в заключительном домашнем матче сезона, и на 75-й минуте Кристиан Эриксен отличным ударом со штрафного установил окончательный счет — 2:2.



Не сумев победить, "Тоттенхэм" финишировал только на четвертой строчке вместо третьей. "Эвертон" — только восьмой, однако игра команды Марку Силвы в концовке сезона определенно внушает оптимизм.



"Тоттенхэм" — "Эвертон". Отчет о матче