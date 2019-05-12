"Юнайтед" завершил сезон унизительным поражением от "Кардиффа"
"Манчестер Юнайтед" в унизительной манере завершил сезон Премьер-Лиги, напоследок проиграв вылетевшему "Кардиффу" дома — 0:2.
Тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер освежил стартовый состав своей команды с помощью Криса Смоллинга, Диогу Далота, Андреаса Перейры, Джесси Лингарда и Мейсона Гринвуда.
Новыми лицами в старте у "ласточек" стали Леандро Бакуна и Кеннет Зохоре.
"Юнайтед" весьма обнадеживающим образом начал матч, регулярно создавая опасные моменты, однако в середине тайма "Кардифф" огрызнулся и заработал пенальти. Это Натаниэль Мендес-Лэйнг нарвался на фол Далота в штрафной и сам же реализовал 11-метровый — 0:1.
Хозяева могли почти сразу восстановить равновесие, но голкиперу гостей Нилу Этериджу удалось перевести удар юного Гринвуда в штангу.
Сохранив минимальное преимущество до перерыва, в начале второго тайма "ласточки" взяли и удвоили счет. Джош Мерфи классно прошел по правому краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот на брошенного защитниками Мендес-Лэйнга — 0:2.
Спустя три минуты Маркус Рэшфорд бил головой с близкого расстояния, однако Этеридж записал на свое имя еще один классный сейв.
До конца матча Этеридж еще несколько раз вступил в игру, так и не позволив "дьяволам" размочить счет.
"Юнайтед" удручающим образом завершил сезон — и только на шестом месте в таблице. "Кардиффу" удалось напоследок хлопнуть дверью перед выбыванием в Чемпионшип.
"Манчестер Юнайтед" — "Кардифф". Отчет о матче
12.05.2019 19:10
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Последние комментарии:
Как бы Сульшера уже не погнали.
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Пи-до-ра-сы.
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я же с самого начала говорил что сульшер это физрук
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Тут все понятно. В команде разлад. Снова.
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После 3х тренеров остались куски пазлов разных тематик в итоговом сборе.
Уверен, там придумают что-нибудь. Изменения будут колоссальными.
La verdad
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МЮ - худшая команда АПЛ
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"кококо контракт сульшера будет зависеть от результатов по окончании сезона кококококококококококо"
ничего против сульши не имею, но контракт явно был подписан с уверенностью что мю будет в зоне лч. теперь же результаты а ля моур, играем в ле и имеем контракт сульши на три года, хотя щас бы могли пакета брать сразу с финала лч
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Эй, таджикская армяшка, ишаханка, что с ебальником?)
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Нет САФа, ноу пати ёпта
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Проблема Моу в том, что он потерял контроль над командой, что и доказали мгновенные успехи Сульшера. Так что дни Моу были сочтены.
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Голум ушатает мю до ручки, плюс летом еще вьебет 200 лямов на всякий шлак
Сцуко, что за емана рот
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Ну и чего удивляться, Кардифф в этом сезоне на классе!
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ссульшер, который уже обсерался в АПЛ с кардифом в очередной раз показал всем как красиво наебал лохов на контракт и какой большой хуй клал на мю, мда
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17 матчей сыграно при Моуриньо.
Отставание от Сити было 18 очков, от Ливерпуля 19.
21 матч сыгран при Сульшере.
Отставание от Ливерпуля стало 31 очко, от Сити 32.
Аве Сульшер! Аве великий! Мотиватор, тактик, гений!
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