"Юнайтед" завершил сезон унизительным поражением от "Кардиффа"

Натаниэль Мендес-Лэйнг "Манчестер Юнайтед" в унизительной манере завершил сезон Премьер-Лиги, напоследок проиграв вылетевшему "Кардиффу" дома — 0:2.

Тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер освежил стартовый состав своей команды с помощью Криса Смоллинга, Диогу Далота, Андреаса Перейры, Джесси Лингарда и Мейсона Гринвуда.

Новыми лицами в старте у "ласточек" стали Леандро Бакуна и Кеннет Зохоре.

"Юнайтед" весьма обнадеживающим образом начал матч, регулярно создавая опасные моменты, однако в середине тайма "Кардифф" огрызнулся и заработал пенальти. Это Натаниэль Мендес-Лэйнг нарвался на фол Далота в штрафной и сам же реализовал 11-метровый — 0:1.

Хозяева могли почти сразу восстановить равновесие, но голкиперу гостей Нилу Этериджу удалось перевести удар юного Гринвуда в штангу.

Сохранив минимальное преимущество до перерыва, в начале второго тайма "ласточки" взяли и удвоили счет. Джош Мерфи классно прошел по правому краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот на брошенного защитниками Мендес-Лэйнга — 0:2.

Спустя три минуты Маркус Рэшфорд бил головой с близкого расстояния, однако Этеридж записал на свое имя еще один классный сейв.

До конца матча Этеридж еще несколько раз вступил в игру, так и не позволив "дьяволам" размочить счет.

"Юнайтед" удручающим образом завершил сезон — и только на шестом месте в таблице. "Кардиффу" удалось напоследок хлопнуть дверью перед выбыванием в Чемпионшип.

"Манчестер Юнайтед" — "Кардифф". Отчет о матче


Метки Кардифф, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 19:10

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Последние комментарии:




  1. ray-black 12.05.2019 20:14 # ray-black
    Как бы Сульшера уже не погнали.

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  2. muaxaxaxa 12.05.2019 20:09 # muaxaxaxa
    Пи-до-ра-сы.

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  3. vav 12.05.2019 19:44 # vav
    я же с самого начала говорил что сульшер это физрук

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  4. kagawa 12.05.2019 19:35 # kagawa
    Тут все понятно. В команде разлад. Снова.

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  5. el-tirador 12.05.2019 19:32 # el-tirador
    После 3х тренеров остались куски пазлов разных тематик в итоговом сборе.
    Уверен, там придумают что-нибудь. Изменения будут колоссальными.

    La verdad

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  6. vyrentz 12.05.2019 19:28 # vyrentz
    МЮ - худшая команда АПЛ

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  7. van-der-slav 12.05.2019 19:26 # van-der-slav
    "кококо контракт сульшера будет зависеть от результатов по окончании сезона кококококококококококо"
    ничего против сульши не имею, но контракт явно был подписан с уверенностью что мю будет в зоне лч. теперь же результаты а ля моур, играем в ле и имеем контракт сульши на три года, хотя щас бы могли пакета брать сразу с финала лч

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  8. mikkiynwa 12.05.2019 19:23 # mikkiynwa
    Эй, таджикская армяшка, ишаханка, что с ебальником?)

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  9. mancunia-planet 12.05.2019 19:20 # mancunia-planet
    Нет САФа, ноу пати ёпта

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  10. shammer 12.05.2019 19:19 # shammer
    Проблема Моу в том, что он потерял контроль над командой, что и доказали мгновенные успехи Сульшера. Так что дни Моу были сочтены.

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  11. l-freeman 12.05.2019 19:17 # l-freeman
    Голум ушатает мю до ручки, плюс летом еще вьебет 200 лямов на всякий шлак

    Сцуко, что за емана рот

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  12. layert 12.05.2019 19:17 # layert
    Ну и чего удивляться, Кардифф в этом сезоне на классе!

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  13. hammersmith 12.05.2019 19:16 # hammersmith
    ссульшер, который уже обсерался в АПЛ с кардифом в очередной раз показал всем как красиво наебал лохов на контракт и какой большой хуй клал на мю, мда

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  14. superglor 12.05.2019 19:15 # superglor
    17 матчей сыграно при Моуриньо.
    Отставание от Сити было 18 очков, от Ливерпуля 19.

    21 матч сыгран при Сульшере.
    Отставание от Ливерпуля стало 31 очко, от Сити 32.

    Аве Сульшер! Аве великий! Мотиватор, тактик, гений!

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