"Юнайтед" завершил сезон унизительным поражением от "Кардиффа"

"Манчестер Юнайтед" в унизительной манере завершил сезон Премьер-Лиги, напоследок проиграв вылетевшему "Кардиффу" дома — 0:2.

Тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер освежил стартовый состав своей команды с помощью Криса Смоллинга, Диогу Далота, Андреаса Перейры, Джесси Лингарда и Мейсона Гринвуда.



Новыми лицами в старте у "ласточек" стали Леандро Бакуна и Кеннет Зохоре.



"Юнайтед" весьма обнадеживающим образом начал матч, регулярно создавая опасные моменты, однако в середине тайма "Кардифф" огрызнулся и заработал пенальти. Это Натаниэль Мендес-Лэйнг нарвался на фол Далота в штрафной и сам же реализовал 11-метровый — 0:1.



Хозяева могли почти сразу восстановить равновесие, но голкиперу гостей Нилу Этериджу удалось перевести удар юного Гринвуда в штангу.



Сохранив минимальное преимущество до перерыва, в начале второго тайма "ласточки" взяли и удвоили счет. Джош Мерфи классно прошел по правому краю штрафной, а затем прострелил вдоль ворот на брошенного защитниками Мендес-Лэйнга — 0:2.



Спустя три минуты Маркус Рэшфорд бил головой с близкого расстояния, однако Этеридж записал на свое имя еще один классный сейв.



До конца матча Этеридж еще несколько раз вступил в игру, так и не позволив "дьяволам" размочить счет.



"Юнайтед" удручающим образом завершил сезон — и только на шестом месте в таблице. "Кардиффу" удалось напоследок хлопнуть дверью перед выбыванием в Чемпионшип.



"Манчестер Юнайтед" — "Кардифф". Отчет о матче