"Ливерпуль" финишировал с 97 очками, но без титула
Дубль Садио Мане позволил "Ливерпулю" одержать победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и финишировать в Премьер-Лиге с 97 очками — но без титула.
В старт "красных" ожидаемо вернулся оправившийся после сотрясения Мохамед Салах. Он и Джорджиньо Вейналдум заменили Джеймса илнера и Джердана Шакири.
"Волки" вышли теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Фулхэма".
"Ливерпуль" сразу же забрал мяч и территорию под свой контроль, но был нетороплив — что и неудивительно, учитывая утомительный матч посреди недели.
Тем не менее, хозяевам удалось забить быстрый гол. На 17-й минуте Трент Александер-Арнольд прострелил с правого фланга, и при помощи рикошета получилась идеальная передача на линию вратарской для Садио Мане — 1:0.
Гол Мане, а также пронесшаяся по стадиону новость о забитом "Брайтоном" мяче воодушевили "красных". На какое-то время "Вулверхэмптон" оказался прижат к своим воротам, но этот натиск выдержал. Хороший шанс имел Робертсон, однако его пушечный удар был отражен голкипером "волков" Руем Патрисиу.
Под занавес тайма игра успокоилась, а на 44-й минут Мэтт Доэрти едва не восстановил равновесие в счете, пробив с линии штрафной в перекладину.
Во втором тайме игра у "Ливерпуля" совершенно не клеилась, а удары в створ отсутствовали напрочь. "Волки" вроде бы пытались уйти от поражения, но в концовке успокоились и на 81-й минуте пропустили еще раз. Александер-Арнольд навесил к воротам, где Мане пробил головой с отскоком от газона — 2:0.
Подопечные Юргена Клоппа оставались профессионалами до самого конца, набрав колоссальное количество очков. К счастью для "Ливерпуля", это еще не конец сезона — впереди финал Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
12.05.2019 19:05
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Последние комментарии:
Лузерпук.
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https://lastwonatrophy.co.uk/liverpool/league/
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Просто огромное спасибо за великолепный сезон!
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xAXAXAXAXAXAX
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Спасибо за фантастический сезон! Превзошли себя, но не соперника. +25 от третьего места. В этом сезоне играли лишь две команды.
(ответить)
Рекорды Ливерпуля:
«Ливерпуль» – 4-й клуб в истории АПЛ, ни разу не проигравший в первом круге. Все предыдущие стали чемпионами. Ливерпуль не стал.
«Ливерпуль» – 3-й клуб АПЛ, набравший 54+ очка в 20 турах. Оба предыдущих стали чемпионами. Ливерпуль не стал.
Ливерпуль 2018/19 стал первой командой, набравшей 97 очков и не ставшей чемпионом.
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По сути похуй, сезон отыграли красиво, не повезло что Сити выдал лучшую 2 половину сезона в истории АПЛ, прогресс команды очевиден
Сегодня лучший таа, и в принципе очень добавил за сезон, костяк команды мощный, не хватает тока глыбы (Аля Стиви Джи) в центре поля, от игры этого Ливерпуль сплошь положительные эмоции
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Достойно!
(ответить)
спасибо команде за сезон, все молодцы, для меня эти ребята чемпионы.
теперь нужно готовиться к финалу, жаль, что он так нескоро.
клопп топ
(ответить)
Что там где комменты декабрьские? ой зашкварники)))
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Все таки дух, карма, да называйте как угодно, неудачника у Ливера видимо действительно есть. Феерично.
(ответить)
Если б не сити, то чемпионы
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ахаххахахах бля))
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Осталось только проиграть финал в серии пенальти или пропустить гол в комп время
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Empty spaces - what are we living for?
Abandoned places - I guess we know the score..
On and on!
Does anybody know what we are looking for?
Another hero - another mindless crime
Behind the curtain, in the pantomime.
Hold the line!
Does anybody want to take it anymore?
The Show must go on!
The Show must go on! Yeah!
Inside my heart is breaking,
My make-up may be flaking,
But my smile, still, stays on!
Whatever happens, I'll leave it all to chance.
Another heartache - another failed romance.
On and on...
Does anybody know what we are living for?
I guess I'm learning
I must be warmer now..
I'll soon be turning, round the corner now.
Outside the dawn is breaking,
But inside in the dark I'm aching to be free!
The Show must go on!
The Show must go on! Yeah, yeah!
Ooh! Inside my heart is breaking!
My make-up may be flaking...
But my smile, still, stays on!
Yeah! oh oh oh
My soul is painted like the wings of butterflies,
Fairy tales of yesterday, will grow but never die,
I can fly, my friends!
The Show must go on! Yeah!
The Show must go on!
I'll face it with a grin!
I'm never giving in!
On with the show!
I'll top the bill!
I'll overkill!
I have to find the will to carry on!
On with the,
On with the show!
The Show must go on.
(ответить)
Це карма, сколько бы очков ты не набрал, но если ты зеропуй, то 0 титулов апл
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ливерка рип
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Скомканная игра из-за зависимости от результата параллельного матча. ТАА и Мане были лучшими сегодня. We shall not we shall not be moved - правильный баннер в конце матча. И все-таки, 38 30 7 1 89:22 97 - это было круто! Еще 1 июня ждет Баку, и это радует.
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Нормально делают
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