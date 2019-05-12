"Ливерпуль" финишировал с 97 очками, но без титула

Дубль Садио Мане позволил "Ливерпулю" одержать победу 2:0 над "Вулверхэмптоном" и финишировать в Премьер-Лиге с 97 очками — но без титула.

В старт "красных" ожидаемо вернулся оправившийся после сотрясения Мохамед Салах. Он и Джорджиньо Вейналдум заменили Джеймса илнера и Джердана Шакири.



"Волки" вышли теми же 11 игроками, что и на победный матч против "Фулхэма".



"Ливерпуль" сразу же забрал мяч и территорию под свой контроль, но был нетороплив — что и неудивительно, учитывая утомительный матч посреди недели.



Тем не менее, хозяевам удалось забить быстрый гол. На 17-й минуте Трент Александер-Арнольд прострелил с правого фланга, и при помощи рикошета получилась идеальная передача на линию вратарской для Садио Мане — 1:0.



Гол Мане, а также пронесшаяся по стадиону новость о забитом "Брайтоном" мяче воодушевили "красных". На какое-то время "Вулверхэмптон" оказался прижат к своим воротам, но этот натиск выдержал. Хороший шанс имел Робертсон, однако его пушечный удар был отражен голкипером "волков" Руем Патрисиу.



Под занавес тайма игра успокоилась, а на 44-й минут Мэтт Доэрти едва не восстановил равновесие в счете, пробив с линии штрафной в перекладину.



Во втором тайме игра у "Ливерпуля" совершенно не клеилась, а удары в створ отсутствовали напрочь. "Волки" вроде бы пытались уйти от поражения, но в концовке успокоились и на 81-й минуте пропустили еще раз. Александер-Арнольд навесил к воротам, где Мане пробил головой с отскоком от газона — 2:0.



Подопечные Юргена Клоппа оставались профессионалами до самого конца, набрав колоссальное количество очков. К счастью для "Ливерпуля", это еще не конец сезона — впереди финал Лиги Чемпионов.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче