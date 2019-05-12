"Манчестер Сити" — чемпион Премьер-Лиги сезона 2018/19

"Манчестер Сити" второй сезон подряд стал чемпионом Премьер-Лиги, в заключительном туре одержав волевую победу над "Брайтоном" со счетом 1:4.

В старте у "чаек" появились Бирам Кайал и Антони Нокар, заменив Дейла Стивенса и Солли Марча.



Относительно минимальной победы над "Лестером" в стартовом составе у "горожан" произошло лишь одно изменение. Это Рияд Махрез появился вместо Фила Фодена.



С самого начала матча хозяева оказались заблокированы возле своей штрафной, но оборонялись очень достойно и не подпускали соперника к воротам.



Редкая вылазка "Брайтона" в середине первого тайма обернулась назначением углового, и оставшийся против Александра Зинченко Гленн Мюррей головой срезал мяч в ворота после подачи от края поля — 1:0.



Реакция "Сити" на пропущенный гол последовала немедленно. "Горожане" через короткий пас доставили мяч в штрафную на Серхио Агуэро, который выиграл себе метр пространства и неотразимо пробил — 1:1.



Обмен голами вернул гостей к жизни, и от прежней медлительности не осталось и следа. А на 38-й минуте Эмерик Лапорт вывел свою команду вперед, пробив головой с отскоком от газона после подачи углового Махрезом — 1:2.



Во втором тайме "Сити" продолжил диктовать игру и на 63-й минуте прикончил интригу. Получив мяч на подступах к штрафной, Махрез убрал Льюиса Данка на ложном замахе, а затем пробил с правой ноги — 1:3.



Теперь даже "Брайтон" понял, что все кончено и на 72-й минуте пропустил еще раз, не сумев воспрепятствовать обводящему удару Илкая Гюндогана со штрафного — 1:4.



"Сити" заставил своих фанатов схватиться за сердце, когда пропустил первым, однако дальнейшее течение событий расставило все на свои места. "Горожане" одержали убедительную победу и защитили чемпионское звание.



"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче



