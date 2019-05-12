"Манчестер Сити" — чемпион Премьер-Лиги сезона 2018/19
"Манчестер Сити" второй сезон подряд стал чемпионом Премьер-Лиги, в заключительном туре одержав волевую победу над "Брайтоном" со счетом 1:4.
В старте у "чаек" появились Бирам Кайал и Антони Нокар, заменив Дейла Стивенса и Солли Марча.
Относительно минимальной победы над "Лестером" в стартовом составе у "горожан" произошло лишь одно изменение. Это Рияд Махрез появился вместо Фила Фодена.
С самого начала матча хозяева оказались заблокированы возле своей штрафной, но оборонялись очень достойно и не подпускали соперника к воротам.
Редкая вылазка "Брайтона" в середине первого тайма обернулась назначением углового, и оставшийся против Александра Зинченко Гленн Мюррей головой срезал мяч в ворота после подачи от края поля — 1:0.
Реакция "Сити" на пропущенный гол последовала немедленно. "Горожане" через короткий пас доставили мяч в штрафную на Серхио Агуэро, который выиграл себе метр пространства и неотразимо пробил — 1:1.
Обмен голами вернул гостей к жизни, и от прежней медлительности не осталось и следа. А на 38-й минуте Эмерик Лапорт вывел свою команду вперед, пробив головой с отскоком от газона после подачи углового Махрезом — 1:2.
Во втором тайме "Сити" продолжил диктовать игру и на 63-й минуте прикончил интригу. Получив мяч на подступах к штрафной, Махрез убрал Льюиса Данка на ложном замахе, а затем пробил с правой ноги — 1:3.
Теперь даже "Брайтон" понял, что все кончено и на 72-й минуте пропустил еще раз, не сумев воспрепятствовать обводящему удару Илкая Гюндогана со штрафного — 1:4.
"Сити" заставил своих фанатов схватиться за сердце, когда пропустил первым, однако дальнейшее течение событий расставило все на свои места. "Горожане" одержали убедительную победу и защитили чемпионское звание.
"Брайтон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
12.05.2019 18:55
Просмотров: 6484
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пцц думаю разьебут в финале 5-0 ТТХ со злости.
Хотя эта 6-я ЛЧ нахх не сдалась - когда в приоритете Чашка АПЛ.
(ответить)
ставь + если ты сосовсер и тебе на самом деле очень обидно, что Ливерпуль упустил титул из своих рук, и ты сейчас грустишь
(ответить)
Короли на троне, лузурпуль на страпоне
(ответить)
лузерпуль сосатб, сити выиграл титут у себя дома, обыграв лузерпуль, поздравляю лучшего тренера современности Гвардиолу с очередным чемпионством, надеюсь этот Танос и дальше будет задирать планку прогресса всех команд АПЛ
(ответить)
03.12.2018 18:05 #
navotno
красные петухи писоют какают попердывают пытаясь выдержать чемпионский темп. тем эпичнее будет слив борьбы за титул, хотя эпичнее того как это сделала членодевка жерардинья придумать уже сложно.
а скауз сапортин скам на фапле с залитыми мочей глазами чтото пиздит про второе место без напряга лол
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/users/chebrec/
(ответить)
Короче план такой. Звоните Клоппу, скажите пусть выиграет ЛЧ, а в следующем сезоне кладет болт на АПЛ и снова берёт ЛЧ, ибо пока лысый у руля МС, не видать нам титула даже со 110+ очками. Короче вписду эту АПЛ, хочу 3 ЛЧ подряд как у Реала и золотые шильдики ФИФА на футболках
(ответить)
Пришло то самое время - время запустить футбольный менеджер и хотя там выиграть чемпик за эту красную помойку.
(ответить)
05.05.2019 04:01 # удалить
mc-od
... А так, расклад простой и все тот же. Спокойно, на классе выигрываем 2 матча, защищаем чемпионство. Берем КА. Требл на этот сезон - просто мега супер пупер отличный результат! Летом сплавливаем Гюндогана, Маареза в обмен с доплатой на какого-нибудь топаря или можно просто "оторвать тоненькие ножки", плюс тихо усыпляем Дельфа. Короче, слегка подкорректируем состав.))
Следующий сезон - это уже битва за гегемонию. Наступает новая эра, господа! С чем всех адекватных и поздравляю, всем добра... C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/70533/?c=1
Все как я и предсказывал.)) Идем по плану, нужно брать КА и оформлять требл. Плюс ЗАЩИТИЛИ ТИТУЛ! Короче, просто KPACUBO!
(ответить)
Предлагаю скаузеров, их игроков и болельщиков справедливо называть мизерxyйцами.
(ответить)
бля, все говорят про эти 7 очков так, будто сити начинал чемп с минус семи, либо эта разница была за 3-4 тура до конца, в середине сезона разница была, но потом сити выдал 14 побед подряд чтоли, когда ливерпулю не хватило состава, чтоб избежать потерь, хотя что них говорить, когда команда набрала 97 очков, за сезон прыгнуть на 22 очка вперед за год, это практически нереально, но ребята смогли. при этом границ у потенциала не видно, есть где прибавлять.
со следующего сезона топ планирует развивать состав, так что никто уже не будет притираться долго
(ответить)
Manchester United ended the season as close to the relegation zone as the top of the table:
1. Man City 98pts
6. Man Utd 66pts
18. Cardiff 34pts
Но главное, что Ливерпуль чемпионом не стал ))
(ответить)
Как ни крути, купленное чемпионство.
Сминусуем купленные игры шейхами и чемпион Ливерпуль.
Это все понимают.
(ответить)
06.04.2019 00:03 #
slash-lfc
ну чё 6леать, короли е6аные??? да кукарекались!? мы КОРОЛЯМИ были, есть и будем епты! ИНВА ИНВА ИНВА!!!! урааааааааааааааа мы без 5 туров ЧЕМПИОНЫ!!!! не думаю что эти уродцы за 6 матчей ни разу не потеряют очков!!!! С чемпоионством нас!!! Всем болельщикам не болеющим за ЛИВЕРПУЛЬ но потдерживающих нас , отдельное СПАИБО!!!! ураааа товарищи, УРААААААААААААААААААА!
06.04.2019 00:08 # удалить
mc-od
Кек..)) Поздравляю..))
Источник: http://fapl.ru/posts/69887/?c=1
Справедливости ради, Лузерпук дал достойный бой. Может в следующем сезоне вам повезет! Не унывайте, но это футбол!
(ответить)
мда. В финале ЛЧ две команды, которые ни разу не выигрывали свой чемпионат за последние 25+ лет.
И кто-то после этого будет продолжать говорить о престижности ЛЧ? По факту дико переоцененный турнир, в котором половина матчей уровня подвала АПЛ, а половина из оставшихся - уровень середины таблицы.
(ответить)
при конте в прошлом сезоне набрали 70 очей(но занял 5 место) и выиграли кубок англии
в этом сезне набрали 72( а если не засчитывать гол с метровых оффсайдов то 70), и надеюсь ле.
го будем честны, сарри нихуя не сделал за год. ПРосто повезло, что есть арсегноль и помойка манчестерская. Нельзя сказать о деградация, но толком нихуя не сделано, кроме того, что уничтожен центр поля собственным же коучем. ДерьМО ДЕРЬМО ДЕРЬМО
(ответить)
С чемпиком винслоуу и обладателя 6ого айфона от Михайло. остальным сосольдам кидаю палку на клык, ехехех) ЛИФАК ГО ГО ГО!!!!!!!!!!!
(ответить)
Защитить титул АПЛ это конечно круто! Для многих АПЛ важнее победы в ЛЧ. Но не для Сити сегодня. Пеп там явно на ЛЧ заряжен и сам, и владельцами. Если адекватно, как кто думает, уйдёт/уволят он, если с 4-го раза опять не получится?
(ответить)
Ливерпуууууккк
(ответить)
В пылу борьбы двух лучших клубов Англии мы забыли поздравить Манчестер Юнайтед с заслуженным шестым местом.
Поз-драв-ля-ем !!!
Поз-драв-ля-ем !!!
Поз-драв-ля-ем !!!
(ответить)
https://sun6-4.userapi.com/c845218/v845218451/20ae9c/p1lqhVcmlkc.jpg
4-ая индивидуальная награда азара в сезоне кста, эта уже от аплки, как лучшему плеймейкеру
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий