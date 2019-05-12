Роджерс надеется сохранить Магуайра в "Лестере"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что хочет сохранить в клубе Харри Магуайра и сделать защитника еще лучше.

На текущей неделе издание ESPN сообщило, что "Манчестер Юнайтед" отказался от планов по приобретению Маттейса Де Лигта из-за склонности того к полноте и теперь готов возобновить интерес к Магуайру.



В прессе уже появились слухи, что Роджерс, готовясь к расставанию с ведущим защитником, присмотрел замену в лице Джеймса Тарковски из "Бернли", однако в реальности у Брендана большие планы на Харри.



"Харри является центральным защитником топ-уровня, и это не подлежит сомнению. Однако в его игре все еще есть аспекты, которые он может улучшить — они абсолютно точно есть. Возраст на его стороне. Он может стать только лучше".



"Невероятная скорость — это то, что у него уже есть. Кроме того, он тот защитник, которому нравится играть по мячу головой. Как часто вы слышите о защитниках, которые не могут играть головой? Харри не в их числе".



"Он может обороняться в штрафной площади. Когда ты играешь против больших команд, ты должен комфортно чувствовать себя с мячом, и у него это есть".



"Мы уже определили аспекты, над которыми он должен поработать этим летом. Мы можем сделать его еще лучше. Я уверен, он сможет продолжить свое развитие", — цитирует Роджерса Daily Mail.