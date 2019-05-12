Филиппе Коутиньо интересен только "Челси"

Из всех клубов Премьер-Лиги только "Челси" проявил заинтересованность к приобретению полузащитника Филиппе Коутиньо.

На протяжении этого сезона, своего первого полного на "Ноу Камп", Коутиньо вызывал противоречивые эмоции у болельщиков, испанских медиа и боссов своего клуба.



Но после поражения 4:0 от "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов стало известно, что "Барселона" твердо решила продать игрока, который так и не оправдал надежд после своего дорогостоящего перехода из "Ливерпуля" в январе 2018.



Ранее среди возможных претендентов на 26-летнего бразильца назывались "Манчестер Юнайтед" и бывший клуб Филиппе "Ливерпуль", однако испанская радиостанция Cadena SER утверждает, что пока только "Челси" обозначил свой интерес.



"Синие" рассматривают Коутиньо в качестве возможной замены для Эдена Азара, который жаждет продолжить карьеру в "Реале", однако для приобретения Филиппе лондонцам сперва нужно добиться отмены или заморозки трансферного запрета ФИФА.