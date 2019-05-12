Миллс: "Ливерпуль" и "Сити" с радостью бы поменялись ролями"

Экс-защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" с радостью бы поменялись ролями на финише сезона.

Перед заключительным туром Премьер-Лиги "Сити" имеет очко преимущества над "Ливерпулем". В случае победы над "Брайтоном" "горожане" гарантированно получат титул, но "красные" могут найти утешение, если обыграют в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" 1 июня.



Миллс уверен, что "Ливерпуль" с радостью бы променял место в финале Лиги Чемпионов на возможность впервые в своей истории выиграть Премьер-Лигу, тогда как для "Сити" было бы важнее укрепить свою репутацию на европейской арене.



"В идеально мире они поменялись бы ролями. "Сити" был бы счастлив оказаться в финале Лиги Чемпионов — может быть, не с точки зрения фанатов, но с точки зрения клуба это важнее для укрепления их репутации на глобальном уровне".



"А "Ливерпуль" был бы счастлив подойти к заключительному туру, имея одно очко преимущества — выиграй свой матч и ты чемпион".



"В данный момент лига, наверное, чуть важнее для "Ливерпуля", потому что они так давно ее не выигрывали. А для "Сити", учитывая их текущее положение, важнее Лига Чемпионов, но все сложилось не так, как они хотели бы", — сообщил Миллс Sky Sports.