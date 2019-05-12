Миллс: "Ливерпуль" и "Сити" с радостью бы поменялись ролями"

Бернарду Силва и Виргил Ван Дейк Экс-защитник сборной Англии Данни Миллс считает, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" с радостью бы поменялись ролями на финише сезона.

Перед заключительным туром Премьер-Лиги "Сити" имеет очко преимущества над "Ливерпулем". В случае победы над "Брайтоном" "горожане" гарантированно получат титул, но "красные" могут найти утешение, если обыграют в финале Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" 1 июня.

Миллс уверен, что "Ливерпуль" с радостью бы променял место в финале Лиги Чемпионов на возможность впервые в своей истории выиграть Премьер-Лигу, тогда как для "Сити" было бы важнее укрепить свою репутацию на европейской арене.

"В идеально мире они поменялись бы ролями. "Сити" был бы счастлив оказаться в финале Лиги Чемпионов — может быть, не с точки зрения фанатов, но с точки зрения клуба это важнее для укрепления их репутации на глобальном уровне".

"А "Ливерпуль" был бы счастлив подойти к заключительному туру, имея одно очко преимущества — выиграй свой матч и ты чемпион".

"В данный момент лига, наверное, чуть важнее для "Ливерпуля", потому что они так давно ее не выигрывали. А для "Сити", учитывая их текущее положение, важнее Лига Чемпионов, но все сложилось не так, как они хотели бы", — сообщил Миллс Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Миллс, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 16:00

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  1. alexomck 12.05.2019 16:55 # alexomck
    пусть завидуют, да.

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  2. qwertyinho 12.05.2019 16:30 # qwertyinho
    как результат куры разнесут лфк и мс чемпион и опять безтрофейники негодуют

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  3. moneymaker 12.05.2019 16:26 # moneymaker
    Так-то финал и должен был быть между Ливерпулем и МС, но петухи отскочили

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  4. iskander8sg 12.05.2019 16:03 # iskander8sg
    Это да)

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