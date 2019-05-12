Александер-Арнольд: "Будет очень больно остаться без титула"
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что для его команды было бы очень больно остаться без титула Премьер-Лиги после такого выдающегося сезона.
Имея возможность финишировать с 97 очками, "Ливерпуль" все равно останется без титула, если "Манчестер Сити" избежит осечки в своем заключительном матче.
По словам 20-летнего англичанина, даже возможная победа в Лиге Чемпионов не станет достаточным утешением, если "красные" так и не смогут выиграть Премьер-Лигу.
"Нет, Лига Чемпионов не станет утешением, если мы финишируем вторыми — думаю, нам все равно будет очень больно. Мы так сильно старались в Премьер-Лиге".
"Мы показали, что можем сохранять концентрацию на обоих соревнованиях, оба имеют огромную важность для нас. Почти каждый год — за исключением прошлого — мы были бы чемпионами, но в этом году у "Сити" тоже очень много очков. Это выдающийся сезон".
"Думаю, твое реальное положение определяют трофеи. Поэтому главная задача для нас — постараться обыграть "Вулверхэмптон", а там посмотрим. Также мы должны постараться продвинуться на шаг дальше в Лиге Чемпионов, чем в прошлом году".
"Думаю, тот факт, что мы до последнего дня сражаемся за титул и добрались до финала Лиги Чемпионов, свидетельствует о нашем прогрессе", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.
12.05.2019 15:00
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Последние комментарии:
Парню всего 20, а он уже умнее любого колбасника за всю их историю
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Тинейджер-топарь. Такое возможно ТОЛЬКО в Великом Ливерпуле.
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"Думаю, твое реальное положение определяют трофеи.
Источник: http://fapl.ru/posts/70705/?c=1#c6889408
Почему некоторые фаны ливера этого понять не могут
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Ниче, братан, привыкнешь
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Пацану 15 лет - а он играет и мыслит как топарь мирового класса.
Великая школа и академия ЛФК.
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Лучший ПЗ в мире
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впервые чтоль
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