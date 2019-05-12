Александер-Арнольд: "Будет очень больно остаться без титула"

Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что для его команды было бы очень больно остаться без титула Премьер-Лиги после такого выдающегося сезона.

Имея возможность финишировать с 97 очками, "Ливерпуль" все равно останется без титула, если "Манчестер Сити" избежит осечки в своем заключительном матче.

По словам 20-летнего англичанина, даже возможная победа в Лиге Чемпионов не станет достаточным утешением, если "красные" так и не смогут выиграть Премьер-Лигу.

"Нет, Лига Чемпионов не станет утешением, если мы финишируем вторыми — думаю, нам все равно будет очень больно. Мы так сильно старались в Премьер-Лиге".

"Мы показали, что можем сохранять концентрацию на обоих соревнованиях, оба имеют огромную важность для нас. Почти каждый год — за исключением прошлого — мы были бы чемпионами, но в этом году у "Сити" тоже очень много очков. Это выдающийся сезон".

"Думаю, твое реальное положение определяют трофеи. Поэтому главная задача для нас — постараться обыграть "Вулверхэмптон", а там посмотрим. Также мы должны постараться продвинуться на шаг дальше в Лиге Чемпионов, чем в прошлом году".

"Думаю, тот факт, что мы до последнего дня сражаемся за титул и добрались до финала Лиги Чемпионов, свидетельствует о нашем прогрессе", — цитирует Александер-Арнольда Daily Mail.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 573

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  1. redman31 12.05.2019 15:35 # redman31
    Парню всего 20, а он уже умнее любого колбасника за всю их историю

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  2. only--liverpool 12.05.2019 15:23 # only--liverpool
    Тинейджер-топарь. Такое возможно ТОЛЬКО в Великом Ливерпуле.

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  3. januzaj00 12.05.2019 15:11 # januzaj00
    "Думаю, твое реальное положение определяют трофеи.

    Источник: http://fapl.ru/posts/70705/?c=1#c6889408

    Почему некоторые фаны ливера этого понять не могут

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  4. januzaj00 12.05.2019 15:09 # januzaj00
    Ниче, братан, привыкнешь

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  5. skychnie-oboi 12.05.2019 15:06 # skychnie-oboi
    Пацану 15 лет - а он играет и мыслит как топарь мирового класса.
    Великая школа и академия ЛФК.

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  6. shakur 12.05.2019 15:04 # shakur
    Лучший ПЗ в мире

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  7. manutd-20champ 12.05.2019 15:02 # manutd-20champ
    впервые чтоль

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