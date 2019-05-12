Премьер-Лига признала Ван Дейка Игроком Года
Официальная награда Премьер-Лиги как лучшему игроку сезона 2018/19 досталась защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.
Напомним, лишь в конце апреля Ван Дейк был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Сегодня Виргил пополнил свою коллекцию индивидуальных наград еще одним призом. Премьер-Лига тоже назвала 27-летнего голландца Игроком Года.
Обладатель этой награды определялся посредством голосования болельщиков, 20 капитанов клубов Премьер-Лиги и панели футбольных экспертов. Помимо Ван Дейка, на это звание также претендовали Серхио Агуэро, Эден Азар, Садио Мане, Мохамед Салах, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг.
Таким образом, болельщики и авторитетные в английском футболе люди по достоинству оценили то влияние, которое оказывал Ван Дейк на игру "Ливерпуля" в этом сезоне. Виргил принял участие в 62 матчах с учетом всех соревнований, помогая "красным" с успехом выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Отметим, что Ван Дейк становится первым защитником, признанным Премьер-Лигой Игроком Года, со времен Венсана Компани семь лет назад.
"Это огромная честь, и я очень горжусь. Это было бы невозможно без поддержки каждого здесь в "Ливерпуле", фанатов и игроков, поэтому нужно отдать им должное", — сообщил Ван Дейк.
12.05.2019 14:20
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Последние комментарии:
Лютый топарь, лучший без всяких сомнений.
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Так держать, Виргил!
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Странно, если бы не был.
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за явным преимуществом.
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заслуженно. конкурентов даже не было, странно
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Если берем ЛЧ(а еще и чудом АПЛ) - то шанс на ЗМ реальный.Не 100%-й но адекватно реальный.
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Бернарду Силва достоин также этой награды. Предвзятое отношение к игрокам Сити
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Скоро Реал купит этого топаря)
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