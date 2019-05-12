Премьер-Лига признала Ван Дейка Игроком Года

Официальная награда Премьер-Лиги как лучшему игроку сезона 2018/19 досталась защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.

Напомним, лишь в конце апреля Ван Дейк был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).



Сегодня Виргил пополнил свою коллекцию индивидуальных наград еще одним призом. Премьер-Лига тоже назвала 27-летнего голландца Игроком Года.



Обладатель этой награды определялся посредством голосования болельщиков, 20 капитанов клубов Премьер-Лиги и панели футбольных экспертов. Помимо Ван Дейка, на это звание также претендовали Серхио Агуэро, Эден Азар, Садио Мане, Мохамед Салах, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг.



Таким образом, болельщики и авторитетные в английском футболе люди по достоинству оценили то влияние, которое оказывал Ван Дейк на игру "Ливерпуля" в этом сезоне. Виргил принял участие в 62 матчах с учетом всех соревнований, помогая "красным" с успехом выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Отметим, что Ван Дейк становится первым защитником, признанным Премьер-Лигой Игроком Года, со времен Венсана Компани семь лет назад.



"Это огромная честь, и я очень горжусь. Это было бы невозможно без поддержки каждого здесь в "Ливерпуле", фанатов и игроков, поэтому нужно отдать им должное", — сообщил Ван Дейк.