Премьер-Лига признала Ван Дейка Игроком Года

Виргил Ван Дейк Официальная награда Премьер-Лиги как лучшему игроку сезона 2018/19 досталась защитнику "Ливерпуля" Виргилу Ван Дейку.

Напомним, лишь в конце апреля Ван Дейк был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

Сегодня Виргил пополнил свою коллекцию индивидуальных наград еще одним призом. Премьер-Лига тоже назвала 27-летнего голландца Игроком Года.

Обладатель этой награды определялся посредством голосования болельщиков, 20 капитанов клубов Премьер-Лиги и панели футбольных экспертов. Помимо Ван Дейка, на это звание также претендовали Серхио Агуэро, Эден Азар, Садио Мане, Мохамед Салах, Бернарду Силва и Рахим Стерлинг.

Таким образом, болельщики и авторитетные в английском футболе люди по достоинству оценили то влияние, которое оказывал Ван Дейк на игру "Ливерпуля" в этом сезоне. Виргил принял участие в 62 матчах с учетом всех соревнований, помогая "красным" с успехом выступать в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Отметим, что Ван Дейк становится первым защитником, признанным Премьер-Лигой Игроком Года, со времен Венсана Компани семь лет назад.

"Это огромная честь, и я очень горжусь. Это было бы невозможно без поддержки каждого здесь в "Ливерпуле", фанатов и игроков, поэтому нужно отдать им должное", — сообщил Ван Дейк.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, награды, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 14:20

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  1. only--liverpool 12.05.2019 15:20 # only--liverpool
    Лютый топарь, лучший без всяких сомнений.

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  2. scouser2005 12.05.2019 15:16 # scouser2005
    Так держать, Виргил!

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  3. xin 12.05.2019 14:45 # xin
    Странно, если бы не был.

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  4. alexomck 12.05.2019 14:39 # alexomck
    за явным преимуществом.

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  5. pistolero-lfc 12.05.2019 14:29 # pistolero-lfc
    заслуженно. конкурентов даже не было, странно

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  6. skychnie-oboi 12.05.2019 14:29 # skychnie-oboi
    Если берем ЛЧ(а еще и чудом АПЛ) - то шанс на ЗМ реальный.Не 100%-й но адекватно реальный.

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  7. staryi-eblan 12.05.2019 14:25 # staryi-eblan
    Бернарду Силва достоин также этой награды. Предвзятое отношение к игрокам Сити

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  8. gunars 12.05.2019 14:24 # gunars
    Скоро Реал купит этого топаря)

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