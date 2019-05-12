Стерлинг нацелен на три чемпионских титула подряд
Еще не оформив свой второй подряд титул Премьер-Лиги с "Манчестер Сити", вингер Рахим Стерлинг заявил о намерении стать чемпионом три раза подряд.
Чтобы стать первой за последние 10 лет командой, сумевшей защитить чемпионство в Премьер-Лиге, "горожанам" достаточно обыграть в заключительном туре "Брайтон".
Если этот успех будет достигнут, Стерлинг не собирается останавливаться. Рахим уверен, что конкуренция со стороны других команд не позволит "Сити" расслабиться.
"Если ты выиграл титул два года подряд, обладая одними и теми же игроками, одним и тем же тренером, то я не вижу причин, почему ты не должен стремиться сделать это снова".
"Ничего не изменилось. Другие команды будут стараться еще упорнее отобрать у нас титул, но если ты можешь выиграть титул два раза подряд, тогда у тебя должен быть шанс сделать это и в третий раз".
"Думаю, это то, к чему ты должен стремиться, потому что так ты творишь историю", — цитирует Стерлинга Goal.
12.05.2019 14:00
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Когда нет прогресса и все стабильно, ооо тогда начнутся сливы, должен быть голод к победам, посмотрим какой будет следующий сезон в АПЛ, в лч мс голоден, в АПЛ уверен следующий сезон будет сливным. А конкуренцию хотя бы до января выдержит только 1 команда, у которой график прогресса по сравнению с тем же мс зашкаливает.
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Tynou негор
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