Стерлинг нацелен на три чемпионских титула подряд

Еще не оформив свой второй подряд титул Премьер-Лиги с "Манчестер Сити", вингер Рахим Стерлинг заявил о намерении стать чемпионом три раза подряд.

Чтобы стать первой за последние 10 лет командой, сумевшей защитить чемпионство в Премьер-Лиге, "горожанам" достаточно обыграть в заключительном туре "Брайтон".



Если этот успех будет достигнут, Стерлинг не собирается останавливаться. Рахим уверен, что конкуренция со стороны других команд не позволит "Сити" расслабиться.



"Если ты выиграл титул два года подряд, обладая одними и теми же игроками, одним и тем же тренером, то я не вижу причин, почему ты не должен стремиться сделать это снова".



"Ничего не изменилось. Другие команды будут стараться еще упорнее отобрать у нас титул, но если ты можешь выиграть титул два раза подряд, тогда у тебя должен быть шанс сделать это и в третий раз".



"Думаю, это то, к чему ты должен стремиться, потому что так ты творишь историю", — цитирует Стерлинга Goal.