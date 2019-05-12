Джака: "Шесть команд из Премьер-Лиги должны попадать в Лигу Чемпионов"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака считает, что Премьер-Лига должна быть представлена в Лиге Чемпионов не четырьмя командами, а шестью.

На текущей неделе "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", совершив невероятные камбэки, оформили выход в финал Лиги Чемпионов, который состоится в Мадриде 1 июня. А всего лишь тремя днями ранее "Арсенал" и "Тоттенхэм" разыграют в Баку трофей Лиги Европы.

По мнению Джаки, Премьер-Лиге уже недостаточно четырех путевок в элитный европейский турнир — настолько высок уровень команд топ-6.

"Каждая команда, которая добирается до финала, является сильным соперником, и "Челси" не исключение. Мы часто играем против них".

"Четыре команды в европейских финалах показывают каждому, какой лигой является Премьер-Лига. Надеюсь, мы подготовимся к финалу".

"Эта лига настолько сильна, что в Лигу Чемпионов должны попадать шесть первых команд. Сейчас это только четыре, но все четыре финалиста отсюда, поэтому мы можем гордиться", — цитирует Джаку Evening Standard.


Метки Арсенал, Джака, Лига Чемпионов, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1571

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 12.05.2019 14:01 # chelsea88
    Не согласен. Помойка пригородная и гейклуб не заслужили место в ЛЧ.

    (ответить)

  2. dragonishka 12.05.2019 13:56 # dragonishka
    Как же колбасники поют о том, что другие клубы позорятся в ЛЧ и им там не место. По этой логике Ливерпуль позорит АПЛ и ему место в ЧШ.

    (ответить)

  3. sausage 12.05.2019 13:38 # sausage
    Намекает, что сегодня могут остаться на 6-ом месте, но всё равно достойны ЛЧ)

    (ответить)

  4. alexomck 12.05.2019 13:21 # alexomck
    в этой ЛЧ от АПЛ не опозорились только Шпоры с Пулькой, этот предлагает ещё шлака добавить.

    (ответить)

  5. carjblues 12.05.2019 13:20 # carjblues
    Арсенал" и "Тоттенхэм" разыграют в Баку трофей Лиги Европы.

    админ удаляй ошибки

    (ответить)

  6. lampard78 12.05.2019 13:18 # lampard78
    Вот именно. Остальные чемпы и 4 не могут наскрести. Надо чтобы 5 и 6 команды попадали в самый первый отборочный тур. А дальше - или молодёжкой пробиваться или основой, но тогда в чемпе из-за раннего старта скорее всего просядут, но это уже им выбирать стратегии.

    (ответить)

  7. xin 12.05.2019 13:06 # xin
    Ну и зачем? Что бы каждый год позорить АПЛ в ЛЧ? Вон даже у МС ни одного финала за историю, хотя в чемпионате они на первом месте.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: