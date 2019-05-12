Джака: "Шесть команд из Премьер-Лиги должны попадать в Лигу Чемпионов"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака считает, что Премьер-Лига должна быть представлена в Лиге Чемпионов не четырьмя командами, а шестью.
На текущей неделе "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", совершив невероятные камбэки, оформили выход в финал Лиги Чемпионов, который состоится в Мадриде 1 июня. А всего лишь тремя днями ранее "Арсенал" и "Тоттенхэм" разыграют в Баку трофей Лиги Европы.
По мнению Джаки, Премьер-Лиге уже недостаточно четырех путевок в элитный европейский турнир — настолько высок уровень команд топ-6.
"Каждая команда, которая добирается до финала, является сильным соперником, и "Челси" не исключение. Мы часто играем против них".
"Четыре команды в европейских финалах показывают каждому, какой лигой является Премьер-Лига. Надеюсь, мы подготовимся к финалу".
"Эта лига настолько сильна, что в Лигу Чемпионов должны попадать шесть первых команд. Сейчас это только четыре, но все четыре финалиста отсюда, поэтому мы можем гордиться", — цитирует Джаку Evening Standard.
12.05.2019 13:00
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Последние комментарии:
Не согласен. Помойка пригородная и гейклуб не заслужили место в ЛЧ.
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Как же колбасники поют о том, что другие клубы позорятся в ЛЧ и им там не место. По этой логике Ливерпуль позорит АПЛ и ему место в ЧШ.
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Намекает, что сегодня могут остаться на 6-ом месте, но всё равно достойны ЛЧ)
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в этой ЛЧ от АПЛ не опозорились только Шпоры с Пулькой, этот предлагает ещё шлака добавить.
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Арсенал" и "Тоттенхэм" разыграют в Баку трофей Лиги Европы.
админ удаляй ошибки
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Вот именно. Остальные чемпы и 4 не могут наскрести. Надо чтобы 5 и 6 команды попадали в самый первый отборочный тур. А дальше - или молодёжкой пробиваться или основой, но тогда в чемпе из-за раннего старта скорее всего просядут, но это уже им выбирать стратегии.
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Ну и зачем? Что бы каждый год позорить АПЛ в ЛЧ? Вон даже у МС ни одного финала за историю, хотя в чемпионате они на первом месте.
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