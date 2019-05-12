Джака: "Шесть команд из Премьер-Лиги должны попадать в Лигу Чемпионов"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака считает, что Премьер-Лига должна быть представлена в Лиге Чемпионов не четырьмя командами, а шестью.

На текущей неделе "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", совершив невероятные камбэки, оформили выход в финал Лиги Чемпионов, который состоится в Мадриде 1 июня. А всего лишь тремя днями ранее "Арсенал" и "Тоттенхэм" разыграют в Баку трофей Лиги Европы.



По мнению Джаки, Премьер-Лиге уже недостаточно четырех путевок в элитный европейский турнир — настолько высок уровень команд топ-6.



"Каждая команда, которая добирается до финала, является сильным соперником, и "Челси" не исключение. Мы часто играем против них".



"Четыре команды в европейских финалах показывают каждому, какой лигой является Премьер-Лига. Надеюсь, мы подготовимся к финалу".



"Эта лига настолько сильна, что в Лигу Чемпионов должны попадать шесть первых команд. Сейчас это только четыре, но все четыре финалиста отсюда, поэтому мы можем гордиться", — цитирует Джаку Evening Standard.