Клопп: "Это неделя Дивока Ориги"

Юрген Клопп и Дивок Ориги Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что последняя неделя было "неделей Дивока Ориги".

В прошлый уикенд Ориги отметился победным голом против "Ньюкасла" на 86-й минуте, благодаря чему "красным" удалось продлить интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги до последнего тура.

А в минувший вторник резервный нападающий "Ливерпуля", подменяя травмированных Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, оформил дубль против "Барселоны" и помог своей команде выйти в финал Лиги Чемпионов.

Таким образом, 24-летний бельгиец забил уже шесть голов в этом сезоне, хотя всего шесть раз выходил в старте. Клопп в восторге от того, как его подопечному удается сохранять концентрацию и форму, несмотря на очевидный дефицит игровых минут.

"То, как он это сделал, было "неделей Дивока Ориги". Он забил головой против "Ньюкасла", и это было безумно важно. А по поводу матча против "Барселоны" и говорить не нужно".

"То, что сделал Трент Александер-Арнольд при исполнении углового, было одним из самых гениальных моментов, что я когда-либо видел в футболе, однако это был не такой уж легкий гол".

"Мяч скакал, и в девяти случаях из 10 он улетел бы на трибуны. И лишь в одном случае он оказался бы в сетке. Это показывает, на что ты способен, обладая уверенностью в себе. Это было блестяще".

"Когда вы думаете, сколько он играет, то можете подумать, что он мне не нравится или я ему особо не доверяю. Это совершенно не так. Дивоку просто не везло, но я очень рад, что он снова в центре внимания", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль, Ориги

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 12:15

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  1. alexomck 12.05.2019 12:38 # alexomck
    казах кривоногий оклемается и усадит топарика физрук.

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  2. liverpool22 12.05.2019 12:32 # liverpool22
    Ориги красава, затащил трижды, с Эвертоном, Нюкаслом и с Барсой. Респект однозначно, я тоже думал что за вялый футболист бегает, но он хорош в подборе позиции, и стал чуть ли не спасителем для Клоппа))

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  3. hammersmith 12.05.2019 12:30 # hammersmith
    просто КОРОЛИВЕРЫ!

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  4. chebrec 12.05.2019 12:24 # chebrec
    Тормоза барселонские

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