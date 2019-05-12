Клопп: "Это неделя Дивока Ориги"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп пошутил, что последняя неделя было "неделей Дивока Ориги".

В прошлый уикенд Ориги отметился победным голом против "Ньюкасла" на 86-й минуте, благодаря чему "красным" удалось продлить интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги до последнего тура.



А в минувший вторник резервный нападающий "Ливерпуля", подменяя травмированных Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино, оформил дубль против "Барселоны" и помог своей команде выйти в финал Лиги Чемпионов.



Таким образом, 24-летний бельгиец забил уже шесть голов в этом сезоне, хотя всего шесть раз выходил в старте. Клопп в восторге от того, как его подопечному удается сохранять концентрацию и форму, несмотря на очевидный дефицит игровых минут.



"То, как он это сделал, было "неделей Дивока Ориги". Он забил головой против "Ньюкасла", и это было безумно важно. А по поводу матча против "Барселоны" и говорить не нужно".



"То, что сделал Трент Александер-Арнольд при исполнении углового, было одним из самых гениальных моментов, что я когда-либо видел в футболе, однако это был не такой уж легкий гол".



"Мяч скакал, и в девяти случаях из 10 он улетел бы на трибуны. И лишь в одном случае он оказался бы в сетке. Это показывает, на что ты способен, обладая уверенностью в себе. Это было блестяще".



"Когда вы думаете, сколько он играет, то можете подумать, что он мне не нравится или я ему особо не доверяю. Это совершенно не так. Дивоку просто не везло, но я очень рад, что он снова в центре внимания", — цитирует Клоппа Goal.