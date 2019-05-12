Гвардиола не нервничает перед заключительным туром

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не нервничает и спал как младенец в преддверии заключительного тура Премьер-Лиги.

Чтобы гарантированно стать чемпионами Премьер-Лиги и не зависеть от результата "Ливерпуля" в параллельном матче, "горожанам" нужно побеждать "Брайтон" в воскресенье.

Кажется, нервы — это единственное, что может подвести "Сити" в решающий момент, однако дышащий в затылок конкурент не вызывает дискомфорта у Гвардиолы.

"Я совершенно не нервничаю. Я нервничал раньше — когда мы отставали от "Ливерпуля" на семь очков и могли отстать на 10 очков. Тогда я думал: "Эх, это будет сложно". Сейчас я не нервничаю. Я сплю как младенец. Это мечта, это честь для меня. Я обожаю это".

"Вся Англия будет у экранов в воскресенье. Возможно, вся Европа. Мы хотим показать свою игру перед нашими невероятными болельщиками, которые приедут поддержать нас, и мы будем мечтать о чемпионстве", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 12:00

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  1. mancunia-planet 12.05.2019 12:39 # mancunia-planet
    Больше скузи на нервах)

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  2. electric 12.05.2019 12:07 # electric
    Прекрасно. Чемпионство в кармане.

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  3. ganinilyha 12.05.2019 12:03 # ganinilyha
    Сити 7-0

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  4. rap-woiska 12.05.2019 12:00 # rap-woiska
    это хорошо

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