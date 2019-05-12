"Арсенал" предложит новые контракты Лакасетту и Обамеянгу

"Арсенал" собирается предложить новые контракты своему звездному дуэту нападающих в лице Александра Лакасетта и Пьер-Эмерика Обамеянга.

В свое время клубу с "Эмирейтс" пришлось обновить свой трансферный рекорд покупая и Лакасетта, и Обамеянга. Однако оба игрока не дают повода жалеть об этих инвестициях.



В этом сезоне Лакасетт забил 22 гола за "Арсенал" с учетом всех соревнований, а Обамеянг — на семь больше. Кроме того, очень важно, что Александр и Пьер-Эмерик демонстрируют отличное взаимопонимание на поле и с радостью играют в связке.



В данный момент у Лакасетта остается еще три полных года по действующему контракту, тогда как у Обамеянга — только два.



Как сообщает Daily Mail, по окончании сезона "Арсенал" собирается предложить обоим своим бомбардирам новые сделки, благодаря которым зарплата 27-летнего француза и 29-летнего габонца вырастет примерно до 250 тысяч фунтов в неделю.