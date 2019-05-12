"Арсенал" предложит новые контракты Лакасетту и Обамеянгу

Александр Лакасетт и Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" собирается предложить новые контракты своему звездному дуэту нападающих в лице Александра Лакасетта и Пьер-Эмерика Обамеянга.

В свое время клубу с "Эмирейтс" пришлось обновить свой трансферный рекорд покупая и Лакасетта, и Обамеянга. Однако оба игрока не дают повода жалеть об этих инвестициях.

В этом сезоне Лакасетт забил 22 гола за "Арсенал" с учетом всех соревнований, а Обамеянг — на семь больше. Кроме того, очень важно, что Александр и Пьер-Эмерик демонстрируют отличное взаимопонимание на поле и с радостью играют в связке.

В данный момент у Лакасетта остается еще три полных года по действующему контракту, тогда как у Обамеянга — только два.

Как сообщает Daily Mail, по окончании сезона "Арсенал" собирается предложить обоим своим бомбардирам новые сделки, благодаря которым зарплата 27-летнего француза и 29-летнего габонца вырастет примерно до 250 тысяч фунтов в неделю.


Метки Арсенал, контракты, Лакасетт, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 10:00

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  1. tot35 12.05.2019 10:43 # tot35
    С ними у арса большое будущее

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  2. kanoniru-poker 12.05.2019 10:42 # kanoniru-poker
    Лучшая пара напов которых я видел у нас за последние лет 10

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  3. chr1s8rown 12.05.2019 10:29 # chr1s8rown
    У арса зп ведомость как у топ клуба

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  4. aliluya-nn 12.05.2019 10:20 # aliluya-nn
    Неужто Арсенал начал учиться на своих ошибках)
    А так - 2 основных тащера в Арсенале

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  5. taldybaev123 12.05.2019 10:10 # taldybaev123
    и они после этого перестанут играть как Озил))))

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