"Арсенал" предложит новые контракты Лакасетту и Обамеянгу
"Арсенал" собирается предложить новые контракты своему звездному дуэту нападающих в лице Александра Лакасетта и Пьер-Эмерика Обамеянга.
В свое время клубу с "Эмирейтс" пришлось обновить свой трансферный рекорд покупая и Лакасетта, и Обамеянга. Однако оба игрока не дают повода жалеть об этих инвестициях.
В этом сезоне Лакасетт забил 22 гола за "Арсенал" с учетом всех соревнований, а Обамеянг — на семь больше. Кроме того, очень важно, что Александр и Пьер-Эмерик демонстрируют отличное взаимопонимание на поле и с радостью играют в связке.
В данный момент у Лакасетта остается еще три полных года по действующему контракту, тогда как у Обамеянга — только два.
Как сообщает Daily Mail, по окончании сезона "Арсенал" собирается предложить обоим своим бомбардирам новые сделки, благодаря которым зарплата 27-летнего француза и 29-летнего габонца вырастет примерно до 250 тысяч фунтов в неделю.
12.05.2019 10:00
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Последние комментарии:
С ними у арса большое будущее
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Лучшая пара напов которых я видел у нас за последние лет 10
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У арса зп ведомость как у топ клуба
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Неужто Арсенал начал учиться на своих ошибках)
А так - 2 основных тащера в Арсенале
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и они после этого перестанут играть как Озил))))
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