"Юнайтед" поспорит с ПСЖ за Идриссу Гейе

Идрисса Гейе "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ готовы сойтись в битве за полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе.

Достоверно известно, что ПСЖ пытался переманить Гейе еще в январе. Тогда Идрисса даже подал прошение о трансфере, однако "ириски" заблокировали уход ключевого игрока посреди сезона, не имея возможности подыскать адекватную замену.

Как сообщает Daily Mail, на "Гудисон Парк" смирились с тем, что по окончании этого сезона 29-летний сенегалец все-таки уйдет на повышение. "Эвертон" готов отпустить Гейе за 40 миллионов фунтов.

Однако на сей раз ПСЖ будет не единственным претендентом на Идриссу. Заполучить экс-игрока "Астон Виллы" также хочет главный "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.

В "Юнайтед" считают, что наличие игрока вроде Гейе, который возьмет на себя всю черновую работу в центре поле, позволит развязать руки Полю Погба.


Метки Гейе, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2019 09:00

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  1. layert 12.05.2019 09:27 # layert
    А почему не за Идрисса Эльбу?

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  2. botan1k 12.05.2019 09:03 # botan1k
    Только околотопы за солидную з/п будуть играть за эту помойку

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  3. raka-eve 12.05.2019 09:01 # raka-eve
    жаль если уйдет, ключевой игрок. один из лучших трансферов последних лет за смешные 7 млн фунтов.

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