"Юнайтед" поспорит с ПСЖ за Идриссу Гейе

"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ готовы сойтись в битве за полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе.

Достоверно известно, что ПСЖ пытался переманить Гейе еще в январе. Тогда Идрисса даже подал прошение о трансфере, однако "ириски" заблокировали уход ключевого игрока посреди сезона, не имея возможности подыскать адекватную замену.



Как сообщает Daily Mail, на "Гудисон Парк" смирились с тем, что по окончании этого сезона 29-летний сенегалец все-таки уйдет на повышение. "Эвертон" готов отпустить Гейе за 40 миллионов фунтов.



Однако на сей раз ПСЖ будет не единственным претендентом на Идриссу. Заполучить экс-игрока "Астон Виллы" также хочет главный "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.



В "Юнайтед" считают, что наличие игрока вроде Гейе, который возьмет на себя всю черновую работу в центре поле, позволит развязать руки Полю Погба.